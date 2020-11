Los títulos de batallas de monstruos y las consolas portátiles son y serán siempre una fórmula ganadora por diversos factores. ‘Bakugan: Campeones de Vestroia’ es el último título de la franquicia, desarrollado por WayFoward y Distribuido por Warner Bros. Games para la Nintendo Switch.

Esta última entrega de la serie ‘Bakugan’ nos presenta mecánicas de rol con un sistema de enfrentamientos algo peculiar. Nuestro personaje literalmente deberá recolectar orbes de energía a través del campo de batalla para poder recargar los ataques de su criatura.

Bakugan: Campeones de Vestroia llega en exclusiva para Nintendo Switch.

LUCHA Y COLECCIONA

‘Bakugan: Campeones de Vestroia’ se nos presenta como un título animado del genero de rol y aventura, con un sistema de cámara aérea sobre los personajes, gráficos en tres dimensiones con un diseño de personajes y criaturas ‘Bakugan’ que nos recuerdan a las series de anime. Nada más con iniciar podremos personalizar a nuestro personaje principal, con opciones como sexo, peinado y tonalidad de piel.

Nuestro personaje iniciará dentro de una escuela y luego de unos minutos de juego será testigo de la caída de un meteorito, donde se hará de una criatura ‘Bakugan’; marcando en este punto el inicio de la aventura. La historia inicial nos conduce a partir de ahí. Somos un niño de una escuela con un ‘Bakugan’, luego de enfrentamientos con amigos, torneos y demás situaciones vamos descubriendo algo más complejo que por el momento no vamos a revelar en este análisis.

Detalle aparte, existen historias principales e historias secundarias, las cuales nos permitirán hacernos con monedas, ‘baku-habilidades’ y criaturas nuevas.

EXPLORACIÓN Y MECÁNICAS

Dentro de la ciudad podremos explorar parques, escuelas, estadios, coliseos y paradas de autobús, también podremos interactuar con los demás personajes e inclusive poder retar a algunos a batallas de criaturas.

Dentro de las batallas y como ya lo hemos mencionado, nos dedicaremos, al igual que nuestro contrincante a recolectar orbes de energía llamados ‘Bakucores’ para recargar cada uno de los cuatro ataques que dispone nuestra criatura de turno. Con un total de hasta tres ‘Bakugan’ en nuestro haber. Gana aquel que vence a todos los ‘Bakugan’ de su adversario.

VARIANTES

El sistema de criaturas obedece hasta varios tipos diferentes de facciones: ‘Pyrus’, ‘Aquos’, ‘Ventus’, ‘Haos’ y ‘Darkus’; de esta manera podemos manejar un sistema elemental de debilidades y resistencias, así manejar una estrategia más efectiva contra nuestros contrincantes. Los cambios durante la batalla podrán realizarse en cualquier momento y también podremos editar cada una de las cuatro casillas de ataques de nuestro Bakugan, ya sea con potenciadores, ataques o curas.

Con un sistema de combate simple e intuitivo que solo nos limita a utilizar un botón de habilidad y otro de cambio de criatura ‘Bakugan: Campeones de Vestroia’, busca que el video jugador se enfoque más en la diversión que en las mecánicas complejas durante la batalla. Basta tan solo con saber el cuadro de debilidades y resistencias para poder divertirse a lo largo de la aventura.

DISEÑO Y AUDIO

El apartado grafico nuevamente se nos presenta bajo el arte del ‘celshading’, con elementos en tres dimensiones, personajes y criaturas que asemejan a un anime con buena paleta de colores, sombras, destellos; sobre todo en los ataques durante los enfrentamientos.

El titulo no cuenta con secuencias animadas dentro del modo historia, pues todos los diálogos se harán ingame con textos a través de cuadros de dialogo. Frente al apartado sonoro, la música no presentará gran detalle, pues solo se encontrará ahí como complemento para la aventura. Y como plus, el titulo no presenta diálogos hablados o ningún otro tipo de efecto, salvo algunos gruñidos o efectos como parte de las secuencias animadas durante los ataques en las batallas

COMPETENCIAS EN LÍNEA

‘Bakugan: Campeones de Vestroia’ presenta un juego en línea, el cual hace uso de un sistema de emparejamiento por rangos, tomado en cuenta las victorias y derrotas de cada uno de los competidores.

CONCLUSIÓN

En resumen, ‘Bakugan: Campeones de Vestroia’ se nos presenta como un título simple, sin muchas mecánicas muy complicadas, enfocado a un público más juvenil y fanático de la serie. Aun así, no deja de ofrecer muchas horas de diversión y reto, sobre todo al momento de las batallas del modo historia y competencias en línea. Ofrece una historia sin mucho trasfondo, pero con algunas misiones que nos mantendrán caminando por todo el mapa.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: WayFoward

• GÉNERO: Rol, Acción

• DISTRIBUIDOR: Warner Bros. Games

• PUNTAJE: 7

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital del juego enviada por Warner Bros. Games para Nintendo Switch.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de lanzamiento de ‘Bakugan: Campeones de Vestroia’

