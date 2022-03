Platinum Games es un estudio japonés de gran renombre gracias a sus espectaculares juegos de acción. ‘Vanquish’, ‘Bayonetta’ o ‘Metal Gear Rising’ son algunos ejemplos del trabajo de este desarrollador. Especialmente este último es importante ya que fue dirigido por Kenji Saito, también director del juego que nos cita hoy ‘Babylon’s Fall’.

A POR LA TORRE

Este título de acción en tercera persona nos pone en la piel de un ‘centinela’ (que crearemos desde cero) y que ha recibido un arma que le otorga diversos poderes. Gracias a esto, deberemos hacer frente a muchos enemigos que quieren recuperar unos tesoros. Como el nombre lo indica, toda esta historia se centra en los nuevos tiempos de Babilonia, que es una premisa más que interesante.

COMIENZAN LOS PROBLEMAS

Lamentablemente, lo interesante acaba ahí. Para ser un juego de Platinum Games, que podrían considerarse como los maestros de hacer juegos de acción, este título como servicio es un tanto aburrido, simple y poco inspirado. Su combate se centra en trabajar con cuatro armas diferentes, pero el mapeo de botones y la simpleza de los mismos hacen que sea incómodo y poco satisfactorio de jugar. Nunca Platinum Games ha sido reconocido por ofrecer grandes historias, pero al menos en este caso no hay una que logre ser interesante,que te invite a explorar su mundo o conocer sus personajes.

Al ser un juego de rol y donde avanzaremos en base a qué tanto poder tengamos, hace que las misiones en solitario sean largas y aburridas, mientras que cuando se desarrollan en cooperativo son simples y monótonas. En términos sencillos, cada misión es un pasillo donde deberemos ir hasta el jefe final y nada más. Las recompensas equipadas van a determinar el poder que tengamos pero tampoco están explicadas de forma coherente.

Incluso a nivel de fluidez e intensidad, está muy por debajo de los vistos por el estudio. Hablando del anterior trabajo del director Saito, ‘Metal Gear Rising’ fue alucinante y no te daba ni un momento de descanso. ‘Babylon’s Fall’ falló no solo como videojuego de acción, sino también como un paso atrás en la historia del director.

GRÁFICOS

Gráficamente, es un juego por debajo de lo visto y entiendo que quiere tener un estilo artístico peculiar, pero no se siente orgánico, natural y mucho menos, pulido. ‘Elden Ring’, por ejemplo, gráficamente no es un músculo técnico pero tiene un trabajo de arte espectacular, mientras que ‘Babylon’s Fall’ no puede conseguir ni uno ni lo otro. Siendo buenos, gráficamente podría compararse a un juego de los inicios de PlayStation 3.

Al ser un juego como servicio, es necesario contar con conexión a internet, una cuenta de Square Enix asociada y tener una suscripción de ‘PlayStation Plus’ activada, en el caso de consolas. Osea necesitas necesariamente tres cosas para disfrutar un juego que no llega a convencer. A esto, intenta adaptarse a las actuales tendencias teniendo ‘pases de batalla’, misiones diarias, semanales y mensuales.

Mucho contenido para animar al jugador a regresar, pero se olvidaron lo más importante, que el juego pueda sostenerse por sí solo. ‘Fortnite’ cuenta con una estructura similar, pero si se omite eso, el juego sigue siendo divertido y de seguro seguiría teniendo millones de jugadores. ‘Babylon’s Fall’ falla desde el planteo del esquema jugable hasta su ejecución. Y como plus a esto, no llega localizado al español de nuestra región.

Es un tanto complicado recomendar ‘Babylon’s Fall’ por todo lo mencionado y no hay ningún punto por el cual se pueda sostener. Desde su fase de prueba, ya se veía venir. Una pena por Square Enix, por el director Kenji Saito y por Platinum Games. Este lanzamiento crea mucha incertidumbre sobre la salud del estudio y su próximo lanzamiento importante, el cual es ‘Bayonetta 3′ y esperemos no siga el mismo destino.

CONCLUSIÓN

‘Babylon’s Fall’ es un juego olvidable y que ha decepcionado a muchas personas. Desde su jugabilidad hasta su pobre apartado técnico, Babylons Fall se alza como lo peor que ha aparecido en este año 2022.

El análisis de ‘Babylon’s Fall’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Square Enix para consola PlayStation.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, PC

• DESARROLLADORA: Platinum Games

• GÉNERO: Acción, Combate, Rol

• DISTRIBUIDOR: Square Enix

• PUNTAJE: 5

Tráiler de ‘Babylon’s Fall’

