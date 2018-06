Si eres un apasionado por los videojuegos, esta novedad te dejará sin palabras. Y es que por fin salió a la luz el primer tráiler ingame de 'Shadow of the Tomb Raider ' , juego que Perú 21 probó en Los Ángeles.



La reciente entrega lleva por título 'Louder Than Words' , y muestra acción de alto voltaje, conflicto y desafíos que llevarán a ' Lara Croft' a su momento definitorio.



Por ello, deberá dominar junglas mortales, superar terroríficas tumbas y perseverar en sus más horas oscuras. Mientras corre para salvar al mundo del apocalípsis Maya, 'Lara' se convertirá en la 'Tomb Raider' a la que está destinada ser. Una verdadera odisea que vivirás como si fuera realidad.

'Shadow of the Tomb Raider' llegará a PS4, Xbox One y PC el 14 de setiembre 2018 para Xbox One, Xbox One X, PS4 y Windows PC/Steam.