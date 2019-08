Platinum Games es una de las desarrolladoras más importantes, y cada uno de sus juegos tiene una calidad altísima. ‘Astral Chain’ es su último proyecto y muchos dijeron que no estaría a la altura por ser exclusivo de Nintendo. Felizmente, no es así. ‘Astral Chain’ no es un gran juego para Switch, sino uno de los mejores juegos en la historia de la desarrolladora japonesa y por ende de la consola de Nintendo.

LA TRAMA

La historia ocurre en ‘el arca’, una pequeña ciudad con estilo 'cyberpunk’ que es amenazada por unos seres conocidos como ‘Quimeras’. Aquí, elegiremos ser uno de los hermanos ‘Howard’. Nuestras armas serán ‘las legiones’ que son ‘Quimeras’ modificadas para ser utilizadas por los miembros de ‘Neuron’, nuestra división de la policía.

La gran innovación de ‘Astral Chain’ es nuestra ‘Legión’. Nosotros debemos atacar como cualquier juego de golpes y nuestro compañero atacará por su cuenta, por lo que controlaremos a dos personajes unidos por un cadena. Hay que decir que los coreografías están muy bien animadas y cada combinación de golpes es increíble y cuando consigamos a todas las legiones, el juego llega a otro nivel, ya que mientras más avancemos en la aventura, más opciones tendremos.

Detalles aparte, cada ‘Legión’ cuenta con habilidades que deberemos desbloquear y sumado a ligeras mejoras de nuestro personaje, podremos crear uno totalmente imparable. ‘Astral Chain’ no se limita a que siempre utilicemos a ‘la legión’ que más nos guste, cada nivel, cada reto, está diseñado para cada situación y ahí es cuando entenderemos el verdadero potencial de estas armas. Y dejando de lado el combate, una parte de la aventura la desarrollaremos en la ciudad, por lo que tendremos que realizar misiones secundarias, ya que a pesar de todo seguimos siendo policías y nuestro deber es ayudar a los necesitados.

GRÁFICA Y JUEGO

Simplemente es espectacular. No solo por los efectos, las animaciones o la soberbia dirección de arte, ‘Astral Chain’ ha logrado tocar el techo gráfico de la switch. Ya sea en modo portátil o sobremesa, el juego es el exponente gráfico más potente de la consola.

La rejugabilidad está asegurada ya que muchos de los niveles están cerrados por una habilidad que solo puede realizar una ‘legión’ en concreto. Cada capítulo tiene misiones secundarias y muchas de ellas pueden ser esquivadas, por lo que nuestra primera pasada no tendremos un juego completo de ninguna forma. Todo esto invita a empezar el juego con la dificultad ‘Normal’, que es como debe empezarse, con menos ‘continues’ por nivel para hacer la aventura más desafiante, para luego poder intentar con una dificultad mayor.

AUDIO Y SONIDO

La banda sonora es impecable. Tiene melodías orquestadas muy acorde a la situación. Cada melodía está muy bien compuesta y cada una aparece en un momento ideal.

CONCLUSIÓN

Nintendo tiene una nueva franquicia y no tiene nada que envidiarle a los demás. ‘Astral Chain’ es un proyecto único, novedoso y frenético. Pocos juegos en Nintendo Switch van a hacer lo que hizo Platinum Games. No solo es el mejor exclusivo de Nintendo para este año, sino uno de los trabajos más impecables de la desarrolladora y candidato a juego del año.

Este análisis fue desarrollado gracias a una copia digital enviada por Nintendo. ‘Astral Chain’ pueden encontrarlo en la tienda Online de Nintendo Perú.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Platinum Games

• GÉNERO: Acción

• DISTRIBUIDOR: Nintendo

• ​PUNTAJE: 10