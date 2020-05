De forma sorpresiva, Ubisoft presentó el primer tráiler oficial de ‘Assassin’s Creed: Valhalla’, la nueva entrega de la reconocida franquicia.

Pero el detalle acerca de este material, muy aparte de tener una temática vinkinga, es que permite conocer parte de la trama del título.

Pero eso no es todo, la compañía francesa además confirmó que ‘Assassin’s Creed: Valhalla’ llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Google Stadia para fnales de este año.

Otro detalle interesante es la confirmación de las ediciones de colección para todos los fanáticos de la franquicia: ‘Gold’, ‘Ultimate’ y ‘Collector’s’, además de la estándar, las cuales ofrecerán diversos contenidos.

Las ediciones de 'Assassin’s Creed: Valhalla' llegarán con diversos extras.

Es decir, todas las versiones incluyen el juego base, pero solo la ‘Gold’, ‘Ultimate’ y ‘Collector’s’ llegarán con el pase de temporada. Además, las pre-ordenes ya se encuentran disponible en la tienda oficial de Ubisoft, y si haces la pre-orden podrás acceder a una misión especial: 'The Way of the Berserker’.

Aquí te contamos que incluye cada versión:

‘Gold Edition’: juego base, pase de temporada. Aún no se revela el tipo de contenido a futuro.

‘Ultimate Edition’: juego base, pase de temporada, y acceso a:

• Conjunto de ‘Berserker’ el cual incluye el ‘Hacha Barbada’, escudo ligero ‘Guardia Osuna’, nueva apariencia para nuestro cuervo, montura ‘Lobo Hati’ y atuendo de ‘Berserker’ para ‘Eivor’.

• Equipo ‘Drakkar Berserker’, el cual incluye un barco vikingo, mascarón de proa y juego de velas.

• Equipo de asentamiento ‘Berserker’, permitirá personalizar nuestra colonia en Inglaterra.

• Un conjunto de runas con las que podremos afilar nuestras armas y mejorar nuestro equipo.

La edición para coleccionistas de 'Assassin’s Creed: Valhalla' llegará con diversos ítems.

Y por último tenemos la ‘Collector’s Edition’, la cual incluye lo mismo que la ‘Ultimate Edition’ pero además los siguientes items:

• Réplica de ‘Eivor’ y su ‘Drakkar’ de ‘Ubicollectibles’. (altura: 30 cm).

• Caja para coleccionista con un arte único.

• Caja metálica exclusiva de Ubisoft Store recreada con un diseño basado en los emblemas del juego.

• La figura vikinga de ‘Eivor’ con su cuervo y su hacha danesa.

• Certificado de autenticidad de la colección ‘Collector’s Edition’, incluyendo número de serie.

• Tres litografías con algunas de las obras de arte conceptual del juego.

• La banda sonora del juego.

