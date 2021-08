Nuevamente Ubisoft vuelve a sorprendernos con una expansión para ‘Assassin’s Creed Valhalla’. Y es que tras la muy buena ‘Wrath of the Druids’, toca el turno de ‘Siege of París’. Y es que ahora, la nueva historia nos llevará hasta la ciudad franca, en donde la peste, las ratas y el fuego nos harán la vida más complicada mientras hacemos frente a las ambiciones palaciegas.

Si bien ‘Assassin’s Creed Valhalla: Siege of París’ no ofrece una clara evolución en lo jugable, si goza de una gran trama y manejo histórico.

DE HISTORIA

Así es, la saga de ‘Eivor’ aún no termina, y Francia es nuestro próximo destino en este nuevo contenido descargable, el cual llega con el ‘pase de temporada’ para el gran título de Ubisoft, y que marca grandes diferencias con relación a lo que fue la ‘ira de los druídas’ y su misticismo en Irlanda, como el poder conocer y apreciar personajes históricos como Carlos ‘el Gordo’, Eudes y Ricarda de Andlau. Además, otro aspecto que llama la atención, pero que remarca el muy buen trabajo de la editora gala, es que el motivo de este nuevo contenido, vale decir el asedio a la ciudad franca, algo que realmente sucedió en el siglo IX, y tuvo que ver con los vikingos.

A esto, y tomando ciertas libertades, ‘Siege of París’ resulta muy fiel a los hechos y personajes que existieron en dicho momento histórico, por lo que resulta muy interesante tomar este contenido como una ‘clase de historia universal’.

¿NOVEDOSO?

Pasando al apartado jugable, este nuevo contenido sigue las mismas pautas que el título base, es decir que en este aspecto no sorprenderá mucho el ver y conocer la nueva región tras una pequeña introducción en ‘Ravensthorne’, aunque si debo mencionar que se han añadido un par de novedades las cuales se agradecen. Y es que por un lado tendremos una zona azotada por la peste que golpeaba Europa en esos momentos y que plantea una mecánica con las ratas, las cuales habrá que ahuyentar ya que nos atacarán al investigar ciertos lugares.

La otra novedad relevante es que los enemigos a los que deberemos asesinar se encuentran en lugares muy fortificados. A estos sitios, podremos acceder mediante caminos alternativos, convenciendo a personas, haciendo uso de llaves y de otras formas. Es decir, nosotros mismos podremos crear nuestros caminos gracias a las diversas opciones que encontraremos, recordándonos en gran forma a otro título de la franquicia, ‘Assassin’s Creed Unity’, lo cual hace que este contenido se expanda hasta las seis horas de juego, incluso siguiendo solo las misiones principales.

GRÁFICO

Gráficamente no tiene pierde, los diversos escenarios mantienen el nivel ya conocido, los nuevos escenarios y locaciones muestran la podredumbre de la época; o por el contrario, los lujos de las mansiones y personajes que vivían en ellas se han recreado en gran forma.

Fuera de esto, hubiese sido bueno el poder apreciar más novedades, ya que como mencioné anteriormente, ‘Siege of París’ se siente como más del juego mismo, solo que en otro lugar. Claro, fuera de poder encontrar nuevas armas, armaduras, y otros detalles que llaman la atención.

Detalles aparte, para poder desarrollar y disfrutar este nuevo contenido será necesario tener un nivel de 200. Si tienen uno mayor a este, el mismo videojuego adaptará su dificultad al de su personaje, pero si tienen uno menor al requerido, pueden sufrír más de la cuenta tan solo al enfrentar a guardias galos o enemigos que parecen simples.

CONCLUSIÓN

‘Siege of París’ es una muy buena excusa para seguir disfrutando de ‘Assassin’s Creed Valhalla’. Y no tanto por su nivel jugable, sino por su trama, sus historias y personajes, en una época en donde la traición y superstición eran algo común. Solo nos queda esperar al próixmo año y ver lo que Ubisoft prepara para este título, mientras tanto sigamos gritando ‘¡skal!’.

El análisis de ‘Siege of París’ fue desarrollado gracias a una copia digital de este contenido enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Tercera persona, Acción

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8.5

Tráiler de lanzamiento de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Siege of París’

