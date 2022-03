Ubisoft es una de las compañías que por lo general siempre buscar nuevas experiencias a sus franquicias, como por ejemplo ‘Rainbow Six Extraction’ al ya conocido ‘Rainbow Six Siege’, o por otro lado, darle un giro de tuerca, tal y como podemos apreciar en ‘Dawn of Ragnarök’, la nueva expansión de ‘Assassin’s Creed Valhalla’, la cual ya habíamos visto de forma previa en un evento en línea y que llega ahora, estirándose como un chicle, como si fuese un nuevo título en la franquicia.

En esta nueva expansión, encarnaremos a ‘Odín’, el dios del panteón nórdico.

UN LARGO VIAJE

‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ viene a ser esa parte final de un viaje, uno que ya pudímos disfrutar en uno de los arcos del título base, uno en donde haremos un repaso a personaje como ‘Thor’ y ‘Loki’, momentos verdaderamente para el aplauso. Y es así que manteniendo ese mismo concepto, asumiremos el control de ‘Odín’ quien viajará al reino de los enanos de ‘Svartálfaheim’, lugar en donde deberá detener una nueva amenaza haciendo uso de sus nuevas habilidades y grandes poderes, y que son los motivos perfectos para que volvamos a este mágico universo.

En esta nueva expansión podremos hacer uso de nuevas habilidades.

Es así que al regresar a este mundo, uno puede quedar sorprendido del gran trabajo gráfico que se ha logrado, y que al mismo tiempo plasma en gran forma el concepto de la mitología nórdica con lugares de ensueño, pero que al mismo tiemo me dejó claro dos aspectos. El primero, y como apunté anteriormente el volver a un universo tan rico como el de este título; y el segundo, ver como el título ya presenta síntomas de cansancio.

Y es que, teniendo como presente este inicio de año con grandes lanzamientos, puede ser que más de uno se lo piense en regresar a un título del 2020, y más si es que comparamos los detalles gráficos, por ejemplo. Y es que no es lo mismo ver un título ‘AAA’ (gran costo de producción actual), a uno de años anteriores.

Eivor, asumiendo su rol como Odín, tendrá nuevas habilidades propias de una deidad. (Foto: Ubisoft)

DETALLES

Pero como apunté línea arriba, el punto más importante en esta nueva expansión (contenido descargable), es el de poder hacer uso de nuestros nuevos poderes y ponerlos en práctica. Es la excusa perfecta para regresar al título. El primero de estos nos permitirá transformarnos en un cuervo y viajar por los aires, marcar a nuestros enemigos y atacamos desde el aire; mientras que el segundo es hacer que nuestros enemigos caídos despierten cuales fueran zombies y luchen a nuestro lado. Todo esto demuestra que esta nueva expansion es algo más que un simple añadido. Como plus a esto, habrán más habilidades por revelar.

Eivor, el protagonista de la historia, asumirá su rol como la reencarnación de Odín. (Foto: Ubisoft)

CONCLUSIÓN

Lo mejor de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ es el nuevo mundo el cual podremos explorar, en el que tendremos por descubrir grandes secretos, cuevas misteriosas y relatos de tipo mitológico haciendo uso de grandes poderes. Todo un universo en el que uno podría perderse por muchas horas, aunque una actualización gráfica con nuevos personajes y detalles extra no hubisen caído nada mal.

El análisis de la expansión ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’ fue desarrollado gracias a una copia digital de la misma enviada por Ubisoft.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PlayStation 4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: Ubisoft

• GÉNERO: Mundo abierto, Acción

• DISTRIBUIDOR: Ubisoft

• PUNTAJE: 8

Tráiler de ‘Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök’