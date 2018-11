'Assassins Creed Odyssey': 'Legacy of the First Blade' ya tiene fecha de lanzamiento [VIDEO]

Ubisoft anunció la fecha de lanzamiento de los episodios del primer arco narrativo de 'Assassin’s Creed Odyssey' : 'Legacy of the First Blade'. El primer episodio, 'Hunted', estará disponible el 4 de diciembre para todas las plataformas.

A lo largo de ' Hunted' y los dos episodios subsecuentes, los fans continuarán su gran odisea griega para encontrar a 'Darius', la leyenda que fue la primera en empuñar la 'Hoja Oculta de los Asesinos'.



Mientras se desarrolla la historia de 'Hunted', los jugadores descubrirán si 'Darius' es un amigo o adversario, mientras conocen nuevos personajes y participan en cautivantes batallas navales, enfrentándose a nuevos y poderosos enemigos y revelando más detalles del universo de 'Assassin’s Creed'.



Desde el 4 de diciembre podremos seguir nuevas aventuras gracias al material post lanzamiento de Assassin's Creed Odyssey.

'Legacy of the First Blade' continúa llevando la elección de los jugadores al límite a través de las relaciones que construye con coloridos personajes y las decisiones que toman a lo largo del camino. Aquí los usuarios también pueden personalizar nuevo equipamiento y dominar nuevas habilidades especiales mientras luchan en la Grecia antigua, participar en batallas viscerales en la tierra y el mar, y continuar su odisea para convertirse en un verdadero héroe de leyendas.



Posterior al estreno de 'Hunted' el 4 de diciembre, el segundo episodio 'Shadow Heritage', y la tercera entrega 'Bloodline', completarán el primer arco narrativo a principios de 2019 en toda las plataformas.



El estreno de 'Legacy of the First Blade' es sólo el comienzo para los jugadores que desean llegar más lejos con el nuevo contenido en la antigua Grecia. Los dueños del pase de temporada podrán acceder a dos historias episódicas, 'Legacy of the Blade' y 'The Fate of Atlantis'.

Los fanáticos pueden lanzarse a la aventura en el momento en el que se estrenen, o experimentarlo en su totalidad cuando todos los episodios se encuentren disponibles. El pase de temporada también incluye 'Assassin’s Creed III Remastered' y 'Assassin’s Creed Liberation Remastered', los cuales estarán disponibles en marzo de 2019.



'Legacy of the First Blade' se puede comprar como parte del pase de temporada de 'Assassin’s Creed Odyssey' o como parte del arco narrativo de 'The Legacy of the First Blade' y estará disponible para los jugadores que ya poseen el pase de temporada o la edición dorada del juego, a partir del 4 de diciembre.