Hace ya casi dos años Ubisoft lanzó ‘Assassin’s Creed Odyssey’, y durante todos los meses siguientes la compañía francesa ha brindando un gran soporte al juego, esto gracias a sus actualizaciones y expansiones que han alargado la vida del título más allá de la historia base del mismo.

Si aún no has podido jugarlo, Ubisoft ha hecho un anuncio especial para todos los gamers de PS4, Xbox One y PC. Y es que entre el 19 y 22 de marzo, todos podrán jugarlo sin costo alguno. Así que ya pueden descargarlo y jugarlo sin problema.

Detalles aparte, ‘Assassin’s Creed Odyssey’ permite jugar con uno de los dos nietos del héroe espartano Leonidas: ‘Alexios’ o ‘Kassandra’. Luego de esto, deberemos explorar todo el mundo antiguo de Atenas y Esparta, esto fuera de ser parte en la Guerra del Peloponeso (431–404 AC) y de vivir grandes aventuras en donde nuestras decisiones marcarán nuestro camino.

Y si esto no fue suficiente, durante todo el mes de marzo, el título tendrá descuentos. Para los usuarios de ‘PS4’ con un 75% entre el 18 al 25; los de Xbox One tendrán el mismo descuento pero entre el 20 al 30. Y los gamers de PC podrán comprarlo con un 67% en la ‘Ubisoft Store’ hasta el 26 de marzo.

'Assassin’s Creed Odyssey’ está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.