Si eres uno de los que esperan el nuevo contenido descargable de Assassin’s Creed: Origins , tenemos terribles noticas porque 'The Curse of the Pharaohs' llegará un poco más tarde de lo que estaba previsto.



Según el anuncio oficial publicado hoy por Ubisoft, la segunda expansión para Assassin’s Creed: Origins llegará el próximo 13 de marzo, una semana después de lo que estaba previsto originalmente, 6 de marzo.

El motivo se debe a que Ubisoft desea entregar un material el cual ofrezca la mejor experiencia posible.

Pero eso no es todo, ya que además de este anuncio, se ha publicado un nuevo tráiler ingame de The Curse of The Pharaohs, el cual nos deja ver los peligros que podremos encontrar y enfrentar, entre lo que se puede destacar están los enormes escorpiones.

Como complemento, podremos hacer uso de nuevos trajes, armas y equipamiento. Asimismo, aumentará el nivel máximo a 55.

Assassin’s Creed: Origins ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.