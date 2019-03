'Assassin's Creed Odyssey': Vive la conclusión de 'Legacy of the First Blade' [VIDEO]

Ubisoft anuncia que 'Bloodline', el episodio final del primer contenido post-lanzamiento de 'Assassin's Creed Odyssey: Legacy of the First Blade' , ahora está disponible en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Windows PC.

En 'Bloodline', el tercer y último episodio de 'Legacy of the First Blade', nuestro héroe finalmente se enfrentará al misterioso villano que ha estado jugando con los hilos a lo largo de la historia. Después de un ataque brutal, los jugadores intentarán proteger el legado de los 'Asesinos' luchando contra aquellos que intentan erradicar a los 'Tainted Ones'.

Para acceder a 'Bloodline', los fans deben de haber completado 'Hunted' y 'Shadow Heritage', el primer y segundo episodio de 'Legacy of the First Blade' y las misiones de 'Naxos' en el Capítulo 7 de la historia principal, además de haber alcanzado el nivel 28 o superior de su personaje.

Los dueños del pase de temporada podrán acceder a dos historias episódicas, 'Legacy of the Blade' y 'The Fate of Atlantis'. Los fans pueden lanzarse a la aventura en el momento en el que se estrenen, o experimentarlo en su totalidad una vez que todos los episodios se encuentren disponibles.

El pase de temporada también incluye 'Assassin’s Creed III Remastered' y 'Assassin’s Creed Liberation Remastered', los cuales estarán disponibles el 29 de marzo en PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X y Windows PC. El primer episodio del segundo arco narrativo 'The Fate of Atlantis' se estrenará en abril.