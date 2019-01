'Assassin´s Creed Odyssey': Segundo capítulo, 'Legacy of the First Blade' ya se encuentra disponible [VIDEO]

Ubisoft anunció que ya se encuentra disponible en todas las plataformas 'Shadow Heritage', el segundo episodio del primer arco narrativo del contenido post lanzamiento de 'Assassin’s Creed Odyssey', 'Legacy of The First Blade'.

En 'Shadow Heritage' una carta de 'Darius' llevará a los jugadores a investigar un misterio que pondrá al héroe frente a una nueva amenaza conocida como 'The Tempest', un estratega de la batalla naval que comanda su propia flota. Con técnicas navales superiores y armas mortales, no se detendrá hasta asegurar la caída de nuestro espartano.

Cada episodio de 'Legacy of the First Blade' traerá consigo una nueva habilidad para cada rama del árbol de especialidades: 'Cazador', 'Guerrero' y 'Asesino'. El primer episodio, 'Hunted', introdujo una nueva habilidad para los 'Asesinos', y en 'Shadow Heritage' los usuarios descubrirán una nueva habilidad de 'Cazador': 'Rapid Fire'.

Esta habilidad permitirá a los fans disparar flechas rápidamente sin la necesidad de recargar, lo cual aumentará su velocidad con cada nivel de habilidad y será una destreza invaluable para todos los usuarios, no sólo para aquellos con el estilo de juego del modo de 'Cazador'.

Para acceder al contenido de 'Shadow Heritage' los jugadores deben completar 'Hunted', el primer episodio de 'Legacy of the First Blade', la misión de 'Naxos' en el capítulo 7 de la historia principal y alcanzar el nivel 28 o superior.

El plan post lanzamiento de 'Assassin’s Creed Odyssey' es el más grande y ambicioso de la franquicia. El estreno de 'Legacy of the First Blade' es sólo el comienzo para los jugadores que desean llegar más lejos con el nuevo contenido en la Antigua Grecia. Los dueños del pase de temporada podrán acceder a dos historias episódicas, 'Legacy of the Blade' y 'The Fate of Atlantis'. Los fanáticos pueden lanzarse a la aventura en el momento en el que se estrenen, o experimentarlo en su totalidad una vez que todos los episodios se encuentren disponibles. El pase de temporada también incluye 'Assassin’s Creed III Remastered' y 'Assassin’s Creed Liberation Remastered', los cuales estarán disponibles en marzo de 2019.