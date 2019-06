'Assassin´s Creed Odyssey': El segundo capítulo de 'Fate of Atlantis' ya está disponible [VIDEO]

El segundo capítulo de 'The Fate of Atlantis', titulado 'Torment of Hades', el cual pertenece al videojuego de Ubisoft , 'Assassin’s Creed: Odyssey' , ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

Con motivo de este anuncio, la compañía gala ha publicado un tráiler en el cual vemos casi cinco minutos de este nuevo episodio, en el cual viajaremos a lo más profundo del inframundo, en donde haremos frente al mismo 'Hades' y 'Cerberus', además de encontrarnos cara a cara con los fantasmas de nuestro pasado y continuar nuestro viaje para dominar el 'Bastón de Hermes'.

Pero esto no es todo, ya que cada uno de los episodios de 'The Fate of Atlantis' introducirán nuevas mejoras a nuestras habilidades.

Para jugar 'Torment of Hades', tendremos dos diferentes opciones. La primera, luego de acabar la historia principal del título, además deberemos completar la línea de misiones de 'Entre dos mundos' y la línea de misión de 'Lost Tales of Greece' y tener como mínimo un nivel de 28.

Quienes no cumplan estas condiciones, podrán acceder a un atajo, el cual otorgará un nivel de 52, habilidades preseleccionadas y todo listo para comenzar a jugar, salvo el hecho de no poder obtener logros ni trofeos como tampoco transferir nuestro avance al juego principal.

'Assassin’s Creed Odyssey: Torment of Hades' ya se encuentra disponible para PC, Xbox One y PlayStation 4.