'Assassin´s Creed Odyssey': El primer episodio de 'Legacy of the First Blade' ya está disponible

Ubisoft anunció que el primer episodio, titulado 'Hunted', de la nueva narrativa post-lanzamiento de 'Assassin’s Creed Odyssey' , 'Legacy of the First Blade', ya se encuentra disponible.



'Hunted' presenta nuevos elementos y características para 'Assassin’s Creed Odyssey', e inicia una nueva y épica historia en la que nuestro héroe encuentra a 'Darius', el primer usuario de la icónica 'Hoja Oculta'. Se trata de una leyenda del folclor de 'Assassin’s Creed', cuya tumba apareció en 'Assassin’s Creed II', en la que los jugadores descubrirán si 'Darius' es amigo o enemigo y además conocerán a un nuevo enemigo: 'La Orden de los Antiguos'.



Cada uno de los tres episodios de 'Legacy of the First Blade' incluirá una nueva habilidad relacionada con cada rama del árbol, 'Cazador', 'Guerrero' y 'Asesino'. En 'Hunted', los jugadores descubrirán 'Death Veil', una nueva habilidad de 'Asesino' en la que los cuerpos de los enemigos eliminados inmediatamente desaparecerán, funcionando perfectamente para el sigilo. Adicional a ello, también estarán disponibles nuevas armas legendarias y equipo.



Para acceder a 'Hunted', los usuarios deberán completar la misión de Naxos en el episodio siete de la historia principal del juego, y tener nivel 28 o superior.



El plan de contenido post-lanzamiento de 'Assassin’s Creed Odyssey' es el más grande y ambicioso de la franquicia y el estreno de 'Legacy of the First Blade' marca apenas el inicio para los jugadores que deseen progresar más allá con nuevo contenido en la antigua Grecia. Los poseedores del pase de temporada podrán acceder a dos grandes narrativas por episodios: 'Legacy of the First Blade' y 'The Fate of Atlantis'. Los videojugadores también podrán adentrarse en nuevos episodios conforme se estrenan o experimentar épicas aventuras en su totalidad, una vez que todos los capítulos estén disponibles. El pase de temporada también incluye 'Assassin’s Creed III Remastered' y 'Assassin’s Creed Liberation Remastered'.