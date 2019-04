'Assassin´s Creed Odyssey': El primer capítulo de 'Fate of Atlantis' ya está disponible [VIDEO]

Ubisoft anunció que 'Fields of Elysium', el primer episodio del segundo arco posterior al lanzamiento de'Assassin's Creed Odyssey' , 'The Fate of Atlantis', ya está disponible en todas las plataformas. A lo largo de 'Fields of Elysium', los jugadores continuarán su odisea en el más allá griego para descubrir los grandes misterios dentro de los antiguos reinos de los dioses.

'Fields of Elysium' nos situará en el paraíso de 'Elysium', un reino de otro mundo con un opulento crecimiento y sin conflicto, gobernado por la diosa 'Perséfone'. A medida que la historia se desarrolla, los usuarios descubrirán los secretos escondidos mientras intentan desbloquear el poder del 'Bastón de Hermes' para encontrar la salida de 'Elysium'. Ayudando a 'Hermes', al amigo de 'Perséfone', 'Hécate' y al humano 'Adonis', los jugadores descubrirán la verdadera naturaleza de 'Elysium' cuando inevitablemente desciende a la guerra civil.

Cada uno de los tres episodios de 'The Fate of Atlantis' llegará con nuevas mejoras de habilidades relacionadas con las tres ramas del árbol de habilidades: 'Hunter', 'Warrior' y 'Assassin'.

Para poder jugar este contenido tendremos dos opciones luego de ser comprado. La primera es finalizar la línea de misiones de 'Entre dos mundos' y la misión 'El heredero de las memorias' y tener a nuestro personaje con un nivel mínimo de 28. La segunda opción es para quienes no hayan cumplido todos estos requisitos. Esta otorgará un nivel de 52, habilidades preseleccionadas y todo listo para comenzar a jugar, salvo el hecho de no poder obtener logros ni trofeos como tampoco transferir nuestro avance al juego principal.

'The Fate of Atlantis' se puede comprar como parte del pase de temporada de 'Assassin's Creed Odyssey' o como parte del arco de la historia de 'The Fate of Atlantis'. Además, estará disponible este 23 de abril como descarga para los jugadores que ya posean el pase de temporada o la 'Edición Gold' del juego.