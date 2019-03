'Assassin's Creed III Remastered': Ubisoft enciende la llama de la revolución con su lanzamiento

Ubisoft anunció que 'Assassin's Creed III Remastered' , que incluye 'Assassin's Creed Liberation Remastered', ya se encuentra disponible para PlayStation 4, la familia de dispositivos Xbox One, incluyendo el Xbox One X, y Windows PC. Además, se incluirán todos los contenidos descargables individuales del juego original: la campaña de 'Benedict Arnold', 'Hidden Secrets' y 'Tyranny of King Washington'.

Con el aumento de las mejoras en los modelos y el rendereado basado en la física (PBR, por sus siglas en inglés), 'Assassin's Creed III Remastered' muestra imágenes más precisas desde el punto de vista visual, utilizando luz del mundo real y propiedades de los materiales que hacen que el entorno se sienta más vivo.

'Assassin's Creed III Remastered' nos ubica en la víspera de la Revolución Americana asumiendo el rol de 'Connor', el hijo guerrero de una madre nativa americana y padre británico. A medida que se acerca la sangrienta revuelta, nuestro clan se ve amenazado por un poderoso grupo que intenta aplastar la Revolución Americana y controlar las trece colonias. Después de la devastación de nuestro pueblo, comprometes tu vida para preservar la libertad. Para esto, deberemos liberar nuestras habilidades mortales en una búsqueda de décadas que nos llevará desde las caóticas calles de la ciudad hasta los campos de batalla empapados de sangre, en la hostilidad de la naturaleza estadounidense y más allá mientras exploramos el Boston colonial de Nueva York y la frontera.

'Assassin's Creed III Remastered' incluye 'Assassin's Creed Liberation Remastered', título que relata el inolvidable viaje de 'Aveline' desde las concurridas calles de Nueva Orleans hasta los pantanos vudú y las antiguas ruinas mayas.

'Assassin's Creed III Remastered' se encuentra disponible en forma individual o como parte del pase de temporada de 'Assassin's Creed Odyssey' . Además, 'Assassin's Creed III Remastered' estará disponible para el sistema de Nintendo Switch a partir del 21 de mayo.