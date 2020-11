A poco para el lanzamiento de ‘Assassin’s Creed Valhalla’, la compañía francesa Ubisoft nos invitó a una entrevista con José Araiza, productor de post lanzamiento del videojuego, quien nos reveló detalles de esta nueva entrega de la franquicia, la cual es muy esperada por todos los gamers.

Con relación a este nuevo título, ‘Assasin’s Creed Valhalla’, ¿se sentirá nuevo, fresco? esto con respecto a las mecánicas en las entregas previas

Sobre este punto, Araiza indicó rotundamente “si”. ‘Assasin’s Creed Valhalla’ es la evolución desde que se presentó ‘Assasin’s Creed Origins’. Se han modificado diversos aspectos, como el combate, ahora se pueden utilizar dos armas, o el sistema de progresión o el sigilo, son elementos que también presentan cambios, incluso el mismo hecho de que ahora somos el dueño/administrador de un asentamiento el cual debe mejorar y evolucionar, o las regiones que exploramos, con quien nos aliamos o no, son un claro ejemplo que la evolución de la franquicia.

Aparte de que podremos elegir si ‘Eivor’ será un personaje masculino o femenino, ¿qué otra faceta ofrecerá el juego?... ¿Aparte de la de ser el vikingo clásico?

Muy aparte de que a los vikingos se le retrata como guerreros violentos, en este título no todo se arreglará con el hacha y la guerra. Habrán personajes interesantes, esto fuera de la mismas motivaciones de ‘Eivor’, tanto individuales como grupales, además tenemos las intrigas políticas y el estudio de todo el contexto nórdico. Aquí veremos como, dejando de lado el pragmatismo, como este pueblo es amante de la estrategia, del gran sentido de comunidad, el honor, y más. Todo esto hace que esta entrega, y de ‘Eivor’, sean más que interesantes.

‘Assassin´s Creed: Valhalla’ saldrá a la venta para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Windows PC y Stadia.

Algo que caracteriza a la franquicia es el clásico enfrentamiento entre asesinos y templarios, ¿cambiará esto?

Araiza nos confirmó esto, con un claro “si”. No te puedo contar nada acerca de la trama que ofrece el título, no quiero contestar esa pregunta por que todos deseamos que lo jueguen. Hay este elemento que si lo ubican en la cronología de ‘Origins’ y de ‘Odyssey’ se pueden asumir muchas cosas, además de una gran sorpresa. Pero hay un detalle a tener en cuenta, y es que no todo es lo que parece.

¿Qué nos puedes decir acerca de la estructura de las misiones y la narrativa del juego?

Sobre este punto Araiza nos comentó que han cambiado muchísimo. Queríamos cambiar la forma en que se inician las misiones, cómo es que se cuentan, las historias que se desarrollan, hemos querido que cada historia del título se sienta como una saga. Esto fuera de la exploración de cada lugar, buscamos que todo se sienta épico sumado al hecho de tener un asentamiento mediante el cual se podrá decidir hacia dónde ir y ver nuestros frutos más adelante, de ver con quién nos aliamos o no. Todo esto es esencial para dar tiempo al jugador de que explore el mundo sin tener que estar desarrollando una misión.

Ya para ir terminando la entrevista, quedaba un detalle por preguntar, y era saber si la mitoilogía estará presente, ya que es algo que estaba muy ligada al pueblo vikingo.

Sí, y mucho, nos comenta Araiza. El ser un vikingo va de la mano con todo el contexto de su fe, cómo esto hace que afecten sus decisiones, su vida misma o los aspectos cotidianos del día a día. No puedo decir cómo es que esto se encuentra reflejado en el título, pero este elemento mitológico lo podremos ver, lo podremos jugar. Como plus a esto, siempre buscamos respetar detalles históricos, aunque en algunos casos, en algunos huecos, hemos introducido ciertos detalles que siempre han caracterizado a la franquicia, pero siempre buscando ese balance que no quiten ese sabor característico de ‘Assassin´s Creed’ y el contexto histórico que se busca ofrecer en este videojuego.

‘Assassin´s Creed: Valhalla’ saldrá a la venta para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Windows PC y Stadia.

Agradecemos a Ubisoft por la invitación a esta entrevista, y solo nos queda recordar que el videojuego saldrá a la venta el 10 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y Google Stadia, mientras que las versiones de PlayStation 5 y Xbox One Series llegarán con el lanzamiento de las nuevas consolas.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de ‘Assassin’s Creed Valhalla’

TE PUEDE INTERESAR