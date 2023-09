¿A qué gamer no le gusta poder controlar robots?, podría decir que a casi todos. Y si es para generar caos y destrucción con un gran control más aún. Y es que el poder hacer frente a grandes enemigos generando grandes explosiones y hacer polvo todo lo que aparezca en nuestra mira no tiene precio. Esto, y mucho más, es justamente lo que nos ofrece ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’.

Pero antes de subir a nuestro ‘mecha’ y comenzar con este análisis, dejamos claro lo nuevo de Bandai Namco y FromSoftware no es un ‘soulslike’, y que debe jugarse en la pantalla más grande posible, por que los detalles en nuestras capturas no las verás cómo deben ser, no hacen justicia a lo que excelente que se ve el título. Dicho esto, y preparados para el alto octanaje, apretamos el botón de ‘ignition’.

Lo nuevo de Bandai Namco es un título retador, goza de un excelente trabajo gráfico al igual que su trama.

ABRIENDO FUEGO

Lo primero en apuntar acerca de ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ es que se plantea como cualquiera de las grandes producciones cinematográficas de acción y el mejor anime de ‘mechas’ que hayan visto. Es más, el título desarrolloa épicos y desafiantes combates omnidimensionales, en los que podremos sentirnos satisfechos tras superar a grandes y complejos jefes. Es frenetismo puro planteado con grandes robots de metal, todo distinto a lo que sus creadores nos tienen acostumbrados y que logra coronarse como la mejor entrega de la franquicia, y candidato a juego del año.

ACCIÓN EXPLOSIVA

Así es como podemos definir esta entrega, ‘acción explosiva’. Pero además de esto, todo el desarrollo del título está planteado dentro de un contexto que engloba toda la experiencia en gran forma.

Así pues, la trama del título plantea el hecho de ser un mercenario quien controla un ‘Armored Core’, quien prestará sus servicio a quien mejor le pague. Sumado a esto, tendremos una alta tensión entre las grandes corporaciones, y grupos de resistencia incluídos, por el control de un planeta, ‘Rubicon 3′, y en medio de todo esto nos encontraremos junto a nuestro gran robot.

A esto, tendremos también dilemas morales, pero nada que nos quite el sueño. Y es que como apuntamos líneas arriba, aquí hemos llegado para hacernos de una reputación y hacer explotar todo. Es por esto que la trama del título es lineal, y las misiones o incursiones que se desarrollarán se gestionan desde el menú de nuestro hangar.

Y si piensas que esto es el punto fuerte del videojuego te equivocas, ya que lo mejor será hacer frente a otros robots, y en especial contra los grandes jefes, los cuales al menor descuido harán estallar a nuestro ‘mecha’ con nosotros dentro. De esta forma, tendremos grandes combates con algunos momentos de tregua, todo para que el gamer pueda aprender a controlar todo, y de paso descubrir los puntos débiles de cada enemigo para convertirlo en pura chatarra.

ARMADO A LA MEDIDA

Para estos combates tridimensionales, desde la desarrolladora FromSoftware han implementado un gran sistema, tanto para el ataque como para la defensa, esto sin descuidar la altura y dirección. Es decir que tendremos que armar a nuestro ‘mecha’ lo mejor posible para el trabajo que se nos ha encargado.

Es más, nuestros robots son de diseño modular, por lo que podremos transformar nuestros premios y recompensas en diversos tipos de armas con diversos efectos para usarlas, esto fuera de poder comprar piezas y acomodarlas a las partes de nuestro propio ‘mecha’, todo de forma separada. Un ejemplo de esto, es el poder quitar las piernas clásicas de un robot y reemplazarlas por un sistema de oruga. Y todo esto será siempre en busca de una mayor agilidad, impulso, menor consumo de energía y potencia de ataque.

Uno podría pensar que con todo esto ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ es un juego de rol, pero no… es un título de acción. Solo que aquí se busca que el gamer cree a su ‘mecha’ de la forma más equilibrada posible, tanto para el ataque como la defensa. Y todo esto se logra sin mayores complicaciones gracias a la tienda y los detalles con video que se nos muestra de cada objeto que se vende en esta.

EXPLOSIVAMENTE REJUGABLE

‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ no ofrece un mundo abierto. Sino grandes mapas, tanto en sentido horizontal como vertical. Y en estos tendremos una gran cantidad de enemigos que nos lanzarán disparos, misiles o rayos láser sin miramiento alguno. Y es aquí que, teniendo la versión de PlayStation 5 para esta reseña, volvemos a comentar el hecho de disfrutar de este título en pantallas grandes, aunque se pueda elegir entre modos de rendimiento y resolución. Detalle aparte, el ‘modo foto’ podrá capturar grandes momentos.

A esto, el título de Bandai Namco está planteado para volver a rejugar las misiones ya superadas aunque podamos seguir o continuar con otra nueva. Pero lo mejor será hacerlo, mejorar nuestra calificación, obtener más ingresos, piezas y mejorar nuestro robot. Aunque siempre será bueno seguir avanzando, y no quedar atrás en las batallas contra otros gamers.

Y es que este videojuego también goza de un modo multijugador el cual se desbloquea conforme vayamos avanzando con la historia del mismo. La pregunta es ¿vale la pena?, pues si, y mucho.

CONCLUSIÓN

‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ es uno de los grandes títulos de este año, ofreciendo una gran explosión e impulso a la ciencia ficción y los combates con ‘mechas’, esto mientras desde FromSoftware respiran un poco y dejan de lado la fantasía oscura de los ‘souls’. El resultado de este título es trepidante y genial en diversos apartados, control, gráficos, trama, desbloqueables, mejoras y mucho más. ¿Lo recomendamos?, sin duda alguna, y a ritmo de Heavy Metal.

El análisis de ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’ fue desarrollado gracias a una copia digital del título enviada por Bandai Namco para PlayStation 5.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X

• DESARROLLADORA: FromSoftware

• GÉNERO: Acción, Rol, Robots

• DISTRIBUIDOR: Bandai Namco

• PUNTAJE: 9.3

Tráiler de lanzamiento de ‘Armored Core VI: Fires of Rubicon’