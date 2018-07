Bandai Namco presentará en exclusiva para PS4 un período de prueba de Black Clover: Quartet Knights que todos los gamers de la consola de Sony podrán disfrutar.



La beta cerrada estará separada en distintos horarios que se listan aquí:



- 15 de julio

o 2:00 am – 5:00 am (horario del Pacífico)

o 10:00 am – 1:00 pm (horario del Pacífico)

o 6:00 pm – 9:00 pm (horario del Pacífico)



- 16 de julio

o 1:00 pm – 4:00 pm (horario del Pacífico)



Para participar de la beta cerrada, los jugadores deberán descargar el cliente del juego en la tienda de PS4, que está disponible desde hoy.



Al finalizar la beta cerrada, los jugadores serán redirigidos a un sitio web en el que podrán dejar sus impresiones sobre su experiencia jugando a este título.

Todos los que participen de la beta cerrada recibirán un contenido descargable especial, que incluye dos colores de pelo diferentes para todos los personajes del juego, y que estará disponible cuando salga a la venta.

'Black Clover: Quartet Knights' estará disponible en Sudamérica el 14 de setiembre para PS4 y PC, vía Steam.