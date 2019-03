'Anthem': Un título con muchos aciertos... y varios pendientes [RESEÑA]

Antes de empezar hay que dejar en claro lo siguiente, y es que si juegas en consolas, necesitas obligatoriamente una suscripción al servicio en línea para poder jugar. A diferencias de juegos similares en donde sabes que el foco es el multijugador pero tu puedes jugar la aventura solo si quisieras, 'Anthem' no te da esa oportunidad hasta avanzada la aventura pero aún así, no esta pensado en jugarse en solitario.

La historia a primeros rasgos no llega a sorprender mucho: habla de 'Himno de la creación', una fuerza incontrolable que es lo que da origen a todo y (como es de esperarse) quiere ser controlada por los enemigos de turno. Aquí es donde aparece nuestro protagonista, un 'Freelancer' (o 'Librancero') que después de una secuencia conociendo su pasado, busca hacerse un lugar entre los supervivientes amenaza armado de una poderosa 'Alabarda' ('Javelin' en la versión en inglés). Al lado de muchos personajes secundarios, algunos interesantes y otros totalmente innecesarios, tratan de darle forma a una trama que intenta llevarnos de la mano, al menos en los primeros minutos. Nuestro punto inicial es 'Fuerte Tarsis', una especie de ciudad que servirá para aceptar misiones, emprender conversaciones o incluso agarrar algún coleccionable.

La cantidad de texto es abrumadora y peca de un error bastante común en los videojuegos actuales. Del mismo modo, la cantidad de personajes pasados, referencias y enemigos son presentados de una forma poco atractiva. Bioware da por sentado que automáticamente vas a ir a la sección de la historia para saber quien es ese personaje. La historia puede llegar a ser interesante pero es tan abrumadora que pierde el gusto muy rápido y terminas jugando solo las misiones sin mayor interés.

El nuevo título de Electronic Arts y Bioware ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. El nuevo título de Electronic Arts y Bioware ya se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC.

Lamentablemente aquí es donde también falla el juego, si tu historia no va a estar bien contada, al menos debes preocuparte por que el juego sea divertido, variado y tenga ese enganche que suplante las demás carencias. Esto, lamentablemente, no existe. El juego intenta contar una historia durante sus misiones, tal y como lo hizo 'Destiny', y aunque no sea algo novedoso, se deja llevar: estas viajando, te cuentan detalles del universo y así consigues empatizar con todo el entorno.

La historia se apoya con unas cinemáticas de altísima calidad que aprovechan mucho el universo creado por Bioware. Son intentas, rápidas y dignas de cualquier película de acción. La personalización no llega a ser muy profunda, ya que solo podremos elegir la apariencia de nuestro protagonista, digo elegir y no crear por que solo tenemos una cantidad de personaje pre definidos y no podremos explotar otras opciones.

Durante los primeros minutos, el modo de juego es lo mejor que puede existir: tienes una 'Alabarda', realizas movimientos espectaculares y te sientes poderoso. Mejor aún, cuando tienes tu propio 'exoesqueleto' de los 4 disponibles y ves que cada uno es distinto, comienzas a explorar sus capacidad sientes que todo va a mejorar. Cada 'Alabarda' está especializada en un estilo de juego: El 'tanque', el 'rápido', el 'balanceado' y una especie de 'hechicero'. Cada uno de adapta perfecto a nuestro estilo de juego y es posible que quieras probarlos. Esa sensación de descubrimiento es bastante gratificante pero se pierde en los minutos siguientes al ver la estructura de las misiones.

Definir como lineal a las expediciones es algo muy correcto: Aparece en un lugar, vas al punto indicado, acabar con los enemigos y repites la operación hasta que termine la misión y si tienes suerte salta alguna cinemática. Todas parecen distintas a la hora de presentar tu siguiente aventura pero la realidad te choca. También puedes realizar misiones en un modo de 'juego libre' pero es lo mismo de siempre, todo esto junto a 3 compañeros que son elegidos por un 'matchmaking' bastante desigual. En el 'Modo Libre' es donde podremos realizar misiones de entorno, que son similares pero aparecen de forma aleatoria y debido a la inmensidad del mapa hace que muy pocas veces los jugadores están cerca para apoyarse o si lo estuvieran, que quieran hacerlo, ya que es casi imposible que nosotros podamos completar esta tarea sin ayuda. Bajo esta modalidad, hay misiones libres que son necesarias para empezar una misión principal y esto obliga a que tengamos que buscar con quien jugar.

Al terminar cada misión seremos recompensado con armamento y alguno que otro elemento. Conseguiremos experiencia para nuestro jugador) basándonos en los retos que completamos en la misión) y para nuestra Alianza, pero nos otorgara mayores recompensas siempre y cuenta la apoyemos.

Cuando terminemos la historia principal, tendremos a nuestra disposición una serie de encargos que potenciarán la repetición que vimos durante todo el juego. Si queremos podemos subir la dificultad pero el juego nos avisa que solo aguantan mucho más daño y otorgan más experiencia (como si fuera 'Diablo 3' de Blizzard).

El mapa sinceramente es enorme y bastante vistoso, ya que cuenta con un buen sistema de iluminación y la verticalidad hace que siempre tengas lugares que ver y explorar a fondo. Podemos ver muchos enemigos, algunos materiales cada cierto tiempo o incluso algunos eventos aleatorios que mencione anteriormente pero aun así el mapa se siente vacío y sin vida.

Gráficamente el juego es impecable y si solo habláramos de esto, estaríamos ante uno de los músculos gráficos más imponentes de la generación. El motor Frostbite ya lleva mucho tiempo entre nosotros y en cada juego que lo disfrutamos solo salimos encantados. Sigo con mi pensamiento de que Electronic Arts ha desarrollado este motor para la próxima generación, pero aun en este momento nos proporcionan de proporciones colosales.

No se si sea mi red, cosa que lo dudo, pero durante todas mis partidas he tenido esos saltos de red debido a la conexión, aunque esto se veía mucho en la beta del juego. Incomoda tener acciones pérdidas debido a la conexión y esto entorpece a la fluidez del juego, pero son los riesgos que se deben de tomar por tener un juego puramente online. Por la red hay muchos informes de errores que queman tus consolas, felizmente no he sido víctima pero si me pude percatar que mi Xbox One X hizo algunos ruidos feos en momentos precisos.

Quise que me guste 'Anthem', de verdad. Muchas de las historias que se cuentan hacen que quiera encariñarme con el juego pero el desarrollo de este me lo impide. A veces 'Anthem' se siente con muy poca inspiración y esto es algo que Bioware viene fallando.

Hace poco se mostró la hoja de ruta de las siguientes actualizaciones del juego y se siente que en el futuro 'Anthem' será un juego más atractivo, pero uno compra un videojuego para disfrutarlo al momento y no a futuro, cuando arreglen todos los problemas. Quizás en un tiempo recordemos a las 'Alabardas' con cariño pero la aventura que quisieron crear no será muy bonita de recordar. Bioware sigo esperando tu redención.



FICHA TÉCNICA



PLATAFORMA: PS4 , Xbox One, PC

DESARROLLADORA: Bioware

GÉNERO: Acción

DISTRIBUIDOR: Electronic Arts

​PUNTAJE: 7