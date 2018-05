Alibi es la nueva Operadora de Rainbow Six Siege [VIDEO]

Ubisoft prepara la llegada de la próxima temporada de Rainbow Six Siege junto al nuevo contenido que llegará con nuevos mapas y personajes.



La compañía francesa ha revelado un nuevo operador, denominado Alibi , que se ha ganado un gran historial en lo que es la unidad de infiltración italiana Raggruppamento Operativo Speciale , por lo que podrá desempeñar un papel muy importante en lo que son las misiones de infiltración.



Pero eso no es todo, también se espera que Ubisoft anuncie la próxima llegada de otro operador. Rainbow Six Siege se encuentra disponible para PS4, Xbox One y PC. El título goza de más de 30 millones de jugadores y la compañía francesa busca darle soporte durante 10 años.