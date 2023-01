Si bien la compañía gala Ubisoft no la está pasando muy bien, esto no qiiere decir que no estén desarrollando nuevos títulos. Esto es lo que sugieren algunos reportes, los cuales apuntan a dos videojuegos vinculados a la franquicia de ‘Far Cry′.

Esto lo habría dado a entender el mismo CEO de Ubisoft, Yves Guillemot hace unos días durante una comunicación interna.

Sobre esto, y gracias a las webs Kotaku e Insider Gaming, la compañía gala estaría desarrollando dos títulos. El primero sería ‘Far Cry 7′, mientras que el segundo sería un título multijugador basado en la franquicia de disparos en mundo abierto.

Detalles aparte, el estudio encargado del desarrollo seria Ubisoft Montreal, el cual estaría desarrollando ambos como un solo título, el cual sería dividido para ser publicados como dos productos distintos en el año 2025.

