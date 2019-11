Durante la Gamescom del 2017, Microsoft anunció que ‘Age of Empires IV’ se encontraba en desarrollo. Ahora, dos años después, y del hermetismo que se cernía sobre este título, se ha revelado un nuevo material durante la X019 en la ciudad de Londres.

Este nuevo material es un nuevo video que nos muestra la forma de juego del esperado juego de estrategia. Pero esto no es todo, ya que además se confirmó que la trama del título transcurrirá en la Edad Media y por el momento solo se han confirmado ‘mongoles’ e ‘ingleses’ estarán presentes estarán presentes en esta cuarta entrega.

Como plus a esto, Microsoft presentó el tráiler de lanzamiento de ‘Age of Empires II: Definitive Edition’, que además de contar con nuevos gráficos, goza de una nueva expansión titulada ‘The Last Khans’.

Cabe resaltar que ‘Age of Empires II: Definitive Edition’ ya se encuentra disponible para Windows 10, Steam y los suscriptores de Xbox Game Pass.