Activision: Revela nuevo tráiler para la BETA multiplayer de Black Ops 4 [VIDEO]

Atentos amantes de los FPS, ya que la BETA multiplayer de Black Ops está por llegar muy pronto. Y con motivo de esto, Activision ha revelado nuevos detalles acerca de la misma.



Así pues, el primer fin de semana de dos para la BETA multiplayer de Black Ops 4 comenzará el 3 de agosto, primero para los fanáticos de PS4. Dicha BETA contará con 10 especialistas jugables, 6 Mapas y 6 Modos de Juego, en donde se debutarán nuevas armas, equipos y habilidades. Además, se revelarán más detalles este fin de semana.



Y como plus a este anuncio, la compañía americana ha publicado un nuevo tráiler. Recuerden que Call of Duty Black Ops 4 llegará el proximo 12 de octubre a PS4, Xbox One y PC.