Activision: Este es el resumen de su presentación en el Gamescom 2018 [VIDEOS]

Como parte de su presentación en la Gamescom 2018, Activision presentó nuevos tráilers de 'Call of Duty: Black Ops 4', 'Destiny 2: Forsaken' y Spyro Reignited Trilogy además de la revelación de 'Sekiro: Shadows Die Twice'.



Respecto a Call of Duty: Black Ops 4, en la Gamescom 2018 los jugadores pudieron experimentar el mapa 'Arsenal' por primera vez. Este se describe como “operaciones encubiertas hostiles en una instalación fábrica de un poderoso contratista de defensa militar norteamericano, lo que significa que alguien pudo haber robado las llaves del castillo”.

El mapa revela una gran instalación abierta donde el combate está en cada esquina. En una partida de Hardpoint nos encontramos a la defensiva, teniendo que confiar en las habilidades de cada Especialista para volver a entrar en el juego.



Para Spyro Reignited Trilogy, los fanáticos que asistieron a Gamescom pudieron ponerle las manos encima a 'Spyro the Dragon', 'Spyro 2: Ripto’s Rage!' y 'Spyro: Year of the Dragon' ¡por primera vez! A continuación te mostramos toda la acción en este nuevo video. Spyro Reignited Trilogy saldrá a la venta el próximo 13 de noviembre del 2018.



Por último, para Destiny 2: Forsaken, los asistentes pudieron probar el nuevo modo de juego híbrido, 'Gambit', el cual estará disponible junto a la expansión el próximo 4 de setiembre de 2018.