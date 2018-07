Spyro voló a la Comic Con San Diego para traer noticias ¡que de seguro emocionarán a los fanáticos! y es que Activision y Toys For Bob , anunciaron el día de hoy el regreso de Stewart Copeland ( The Police ) a la franquicia de Spyro . Copeland , el compositor original para la serie, reveló para los fanáticos la nueva música para el menú principal del juego a través de un clip de Spyro Reignited Trilogy durante el Spyro: Reigniting a Legend Panel . Conocido como “Tiger Train”, la nueva pista de Copeland mezcla notas reconocibles de los primeros tres juegos de Spyro en un viaje de “orchestral-rock” memorable.



Y la vibra nostálgica de Spyro ¡no termina ahí! Los fanáticos de la franquicia pueden viajar a través del carril de los recuerdos musicales ya que Spyro Reignited Trilogy traerá una nueva característica de audio que permitirá cambiar entre la música original de Copeland y las pistas remasterizadas. Los jugadores pueden simplemente volar al “menú de opciones” en cualquier momento durante el juego y desatar su ritmo nostálgico preferido y planear de vuelta a la acción con Spyro sin perder su progreso.



Spyro Reignited Trilogy es una colección de juegos dinámica que tendrá tanto a veteranos como a novatos haciendo Spyros fuera de control cuando salga el 21 de setiembre de 2018. Los jugadores sentirán el fuego remasterizado de los tres juegos originales de Spyro que lo comenzaron todo - Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage! and Spyro: Year of the Dragon, los que contarán con más de 100 niveles, ataques de fuego, entornos exuberantes y el alocado elenco de personajes, todo en gloria gráfica HD en PS4, PS4 Pro y la familia de dispositivos Xbox One de Microsoft, incluyendo la Xbox One X.