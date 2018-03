Activision: El DLC 'La Resistencia' de 'Call of Duty: WWII' ya está disponible en PC y Xbox One

Los jugadores de Xbox One y PC pueden unirse a 'La Resistencia' ya que Call of Duty: WWII - The Resistance ya está disponible. Equipado con nuevo contenido multijugador, este DLC ofrece tres nuevos mapas y una nueva misión en Modo Guerra.

Con el objetivo de reflejar el espíritu de los ciudadanos y soldados que lucharon por la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, este DLC también presenta 'La costa más oscura', un nuevo capítulo terrorífico de la retorcida saga 'Nazi Zombis'.

Los jugadores pelearán en emblemáticas locaciones de la Segunda Guerra Mundial, desde París hasta Praga, todas centradas en levantamientos históricos.



Valkiria: Localizado en los Bosques de Masuria, al Este de Prusia. Este mapa fue inspirado en la histórica 'Guarida del Lobo', los cuarteles del frente oriental de Hitler durante la Operación Barbarroja, la invasión nazi a la Unión Soviética. Este es un mapa de mediano tamaño con jugabilidad enfocada alrededor de un peligroso carril central cubierto por múltiples posiciones de vigilancia y ametralladoras montadas.



Antropoide: Localizado en Praga, Checoslovaquia, este mapa está inspirado por la Operación Antropoide, el famoso intento de asesinato de un oficial de alto rango alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Este mapa incluye un carril central dividido por un río, con largos trayectos flanqueados que pueden usar los francotiradores para atacar a distancia.



Ocupación: En esta reedición del clásico mapa multijugador 'Resistance' de 'Call of Duty: Modern Warfare 3', los jugadores combatirán a través de las calles y tiendas de la ciudad de París ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Las largas avenidas alientan el combate de rango medio, con hogares y escaparates cercanos prestando posiciones defensivas para emboscadas y recuperación.



Operación Intercepción: Fuera de St. Lo, Francia, nuestra próxima experiencia War Mode nos lleva a una misión de rescate urbano para salvar a los combatientes de la resistencia que son transportados por tren. El primer objetivo de los Aliados es liberarlos, seguido por la destrucción de equipos de comunicación clave, y terminar deteniendo el tren.



El DLC Pack de The Resistance también cuenta con el capítulo más reciente y lleno de terror en la saga cooperativa Nazi Zombis, 'La costa más oscura'. Solo días después del horroroso desastre de 'Mittelburg', la banda recibe informes que sugieren que el 'doctor Straub' está en una isla justo al norte de Alemania. 'Marie', 'Drostan', 'Olivia' y 'Jefferson' necesitarán combatir todo esto y más para descubrir los misterios ocultos.