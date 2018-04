Luego de varios rumores con relación al retorno del tierno dragón morado, Activision confirmó que 'Spyro' estará de regreso como parte de una trilogía remasterizada para PS4 y Xbox One.



El nombre con el que llegará esta edición será 'Spyro Reignited Trilogy', y según ha informado la compañía, esta entrega estará compuesta por 'Spyro the Dragon', 'Spyro 2: Ripto’s Rage!' y 'Spyro: Year of the Dragon', las cuales llegarán con gráficos renovados junto a otros detalles como el rediseño de diversos elementos o mejoras en cámara y control.

Además, como plus traerá una banda sonora reimaginada y compuesta por Stewart Copeland, baterista de The Police.

Según Activision, esta versión llegará el próximo 21 de setiembre a un precio de US$ 40.