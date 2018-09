La franquicia 'Ace Combat' ha sido la líder indiscutida en el género de combates aéreos por más de 20 años. 'Ace Combat 7: Skies Unknown' continúa esta tradición con un modo historia masivo que deleitará a los fans clásicos de la saga.

Sin embargo, el equipo de desarrollo de 'Project ACES' agregó “la cereza del postre” en 'Ace Combat 7' con las misiones VR, aprovechando el poder del PlayStation VR, exclusivamente en PS4.



Es por esto que durante el 'Tokyo Game Show 2018 (TGS)', 'Badai Namco' realizó diversos anuncios con relación a este título, entre los cuales podemos mencionar los siguientes:



Para aquellos que planeen hacer la reserva de 'Ace Combat 7: Skies Unknown' en Sudamérica recibirán un incentivo según la plataforma que elijan.



Incentivos de pre orden:

• Todos aquellos que pre ordenen 'Ace Combat 7: Skies Unknown' en PS4, Xbox One, o vía STEAM recibirán el F4-E Phantom II así como también tres skins adicionales.

• Los usuarios de PS4 que pre ordenen 'Ace Combat 7: Skies Unknown' también recibirán una copia digital de 'Ace Combat 5: The Unsung War'.

• Los usuarios de Xbox One que pre ordenen 'Ace Combat 7: Skies Unknown' también recibirán una copia digital de 'Ace Combat 6: Fires of Liberation'.



Pase de temporada y Edición especial “de lujo”:

• El pase de temporada de 'Ace Combat 7: Skies Unknown' incluirá tres aviones, tres niveles y un reproductor de música, que podrá adquirirse por 25 dólares o sino por separado a 5 dólares individualmente, excepto por el reproductor de música.

• La Edición de Lujo de 'Ace Combat 7: Skies Unknown' incluye el juego, el contenido del pase de temporada, ocho emblemas, el avión Lockheed F-104 Starfighter, por solo 85 dólares.



'Ace Combat 7: Skies Unknown' estará arribando en Sudamérica el próximo 18 de enero de 2019, a PS4, Xbox One, y PC vía STEAM. Los precios mencionados podrán variar según el país donde sean adquiridos.