'Ace Combat 7: Skies Unknown': Alzando vuelo en intensos combates aéreos [RESEÑA]

Tuvieron que pasar 10 años, con retrasos incluídos, para que podamos disfrutar de una nueva entrega. Un buen tiempo en el que 'Ace Combat 7: Skies Unknown' se ha hecho esperar, y más aún por todos aquellos que disfrutamos de otros títulos de la franquicia luego de un intento no del todo aceptado en la generación pasada. El anuncio del retorno a sus raíces fue muy bien recibido, y ahora toca ver si es este retorno es por todo lo alto.

Nada más comenzar el título, Bandai Namco nos regresa a un continente con países con aires de trabalenguas de PlayStation 2, es decir 'Usean', 'Osean' y 'Erusea' (continente y países ficticios en guerra). 'Ace Combat 7: Skies Unknown' toma como área de despegue esto junto a un grupo de presos de la base penitenciaria, los cuales gozan de una gran experiencia en combate aéreo y son los que deberán detener una amenaza no tripulada (drones).

'Ace Combat 7: Skies Unknown' ya se encuentra disponible para PS4 y Xbox One. La versión de PC vía STEAM estará disponible el 31 de enero. 'Ace Combat 7: Skies Unknown' ya se encuentra disponible para PS4 y Xbox One. La versión de PC vía STEAM estará disponible el 31 de enero.

Con este punto de partida, se nos presenta una trama la cual pudo haber sido extraída hasta de un mismo anime o serie animada, con dos bandos en conflicto los cuales además denotan sus intenciones de forma clara pero que estas se expanden aún más conforme se desarrolla la historia del videojuego. Una trama en la que los buenos no son lo que parecen ser, y los malos no son tan malos después de todo.

Es cierto que el ritmo con el que se lleva la historia del título de Bandai Namco no es del todo ligera y rápida, y cuesta un poco seguir al pie de la letra, más aún cuando tenemos que luchar en espectaculares combates aéreos, disparando ráfagas de metralla o esquivando misiles e intentar al mismo tiempo leer los subtítulos que aparecen en pantalla. Pero no hay que preocuparse mucho por esto.

El control que nos plantea es realmente muy bueno, a esto debo mencionar también la gran cantidad de cazas y aviones de combate, junto a sus armas, repuestos, árbol de mejoras a desbloquear, y piezas con las que podremos iniciar cada una de las misiones. Resulta increíble poder ver y sentir con la gran cantidad de efectos en pleno vuelo, desde las turbulencias al atravesar las nubes hasta los vientos que mueven el avión de un lado a otro.

Todo lo que nos ofrece 'Ace Combat 7: Skies Unknown' es genial, y no es nada complicado meternos de lleno una vez hayamos despegado, ya que a todo esto podemos sumarle otros detalles más, como el hecho de que los rayos de sol pueden fastidiarnos o que una tormenta de arena no empuje hacia el suelo. A esto, el nivel de inmersión logrado por el soporte al PlayStation VR, para quienes deseen jugar con el dispositivo de PlayStation, es increíble llegando al punto del mareo en ciertas ocasiones

Pasando a lo que es su modo multijugador, este resulta divertidísimo a lo largo y alto de la palabras misma. Aquí podremos enfrentarnos a otros gamers en partidas de todos contra todos o de equipos, en donde con limitación de tiempo y municiones limitadas me ha sorprendido en gran forma al punto de decir que si bien esto no resulta algo nuevo, el jugar una partida hará que quieras seguir jugando otra tras otra. Y es que resulta muy entretenido el poder jugar contra otros gamers con variantes y giros que uno no espera, a diferencia de la inteligencia artificial del modo historia la cual puede quedar un tanto corta. Lo que si es una pena, es el hecho de que la gran mayoría de escuadrones vayan sin una cabeza o líder de escuadrón, lo cual hace que la estrategia o coordinación queden de lado.

Ya para ir terminando con este análisis, 'Ace Combat 7: Skies Unknown' es un título que nos ofrece muchas horas de juego, fuera de un modo historia algo breve, pero ofreciendo una gran rejugabilidad en todo sentido, ya sea por volver a desarrollar algunas de las misiones y seguir desbloqueando cazas y bombarderos o por el frenetísmo del modo multijugador. Y si bien no es un género que sea del gusto popular, no me cabe duda alguna que esta entrega es un gran título para los fans de la saga y este tipo de juegos.



FICHA

• Plataforma: PS4, Xbox One, PC,

• Desarrolladora: Project Aces, Bandai Namco

• Género: Acción, Arcade, Simulación

• Distribuidor: Bandai Namco



PUNTAJE: 9