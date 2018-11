'Ace Combat 7: Aces at War Bundle' llega en exclusiva a la tienda de Bandai Namco de Estados Unidos [VIDEO]

La franquicia 'Ace Combat' siempre ha brindado la experiencia del combate aéreo por excelencia. Desde los sonidos de su icónica charla de radio, historia épica, hasta las gigantescas luchas aéreas, 'Ace Combat' ha hecho que innumerables gamers hagan realidad su sueño de ser pilotos de caza y 'Ace Combat 7: Skies Unknown' llevará esa fantasía a nuevos niveles con los mejores gráficos, drama de altísima tensión, y la acción más visceral jamás presentada en un 'Ace Combat' hasta ahora. Echa un vistazo al combate y acción aérea en un nuevo tráiler de 'Ace Combat 7: Skies Unknown'.



Pero eso no es todo, ya que los jugadores y fans de 'Ace Combat' que busquen expandir su experiencia de 'Ace Combat 7: Skies Unknown' querrán reservar su copia del 'Ace Combat 7: Aces at War Bundle' que será producido en cantidades limitadas y comercializado en exclusiva a través de la tienda oficial de Bandai Namco de Estados Unidos.



Los fans latinoamericanos podrán comprarlo en dicha tienda, ya que cuenta con envíos internacionales, aunque los costos de aduana e impuestos podrán variar según el país desde el cual sea adquirido.

El Bundle 'Ace Combat 7: Aces at War' incluirá el juego, un SteelBook especial, y un art book de 150 llamado 'Aces at War: A history 2019' que contiene ilustraciones exclusivas, entrevistas y 4 historias cortas escritas por el escritor-director japonés Sunao Katabuchi.

Para poder ver el contenido de las versiones de PlayStation 4 y Xbox One del Bundle 'Aces at War Bundle' ingresá en los siguientes links:



• Aces at War Bundle para PlayStation 4



• Aces at War Bundle para Xbox One



'Ace Combat 7: Skies Unknown' estará aterrizando en Sudamérica el 18 de enero de 2019, en PS4, Xbox One, y PC vía STEAM.