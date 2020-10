El género de los juegos en los que uno tiene que luchar contra todos ('beat ‘em up’) está teniendo un nuevo aire, ya que la oferta de títulos en la actualidad es realmente atractiva. Es por esto que Sobaka Studio y Deep Silver han publicado ‘9 Monkeys of Shaolin’, un título que si bien no tiene un nombre importante sobre sus hombros, y que además tiene como protagonista a un pescador convertido en un monje shaolin, llega a ser un videojuego más técnico de lo que se cree, fuera de lo divertido.

LUCES, CÁMARAS, ACCIÓN

La trama de ‘9 Monkeys of Shaolin’ es lo de menos, y es que si bien se plantea en actos de no muy larga duración y que no están conectados entre estos, sirven para destapar lo competente de los combates y sus mecánicas de juego mientras vamos haciendo frente a la invasión de los piratas ‘Wokou’ y convitiéndonos en un monje más al que le transmiten toda la sabiduría. Un viaje, una aventura, en la que deberemos ir de un punto ‘A’ hacia punto ‘B’ acabando con todos los enemigos.

‘9 Monkeys of Shaolin’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

‘9 Monkeys of Shaolin’ no revoluciona la fórmula que se conoce hace décadas, pero demuestra lo técnico que es, haciendo que pensemos muy bien que tipo de ataque básico deberemos de usar para hacer frente al rival de turno, esto fuera de poder esquivar los ataques enemigos o aplicar un contraataque, así que mejor olvídense de apretar los botones sin sentido.

REJUGABLE

Un punto del título de Deep Silver es su rejugabilidad, ya que podremos volver a rejugar cualquier fase ya desarrollada con la finalidad de poder ganar más puntos de habilidad que podremos usar con el maestro shaolín con la finalidad de mejorar nuestros ataques y otras ventajas. Y como detalle extra, al rejugar niveles podremos ganar nuevas armas o equipos que nos ayudarán en nuestra aventura.

‘9 Monkeys of Shaolin’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

VARIANTES

Otro detalle interesante es que el título parece solamente ofrecernos combates contra humanos y no hacer uso de ningún tipo de magia, pero craso error, a la mitad del juego nos daremos cuenta de que nos enfrentaremos contra fantasmas y haremos uso de otros poderes del Qi. Aquí bien cae el refrán “no hay que juzgar un libro por su cubierta”.

Pero esto no es todo, ya que muy aparte del árbol de habilidades principal con golpes básicos, podremos aprender otros ataques más, pero no será hasta que se habilite la posición mágica cuando ‘9 Monkeys of Shaolin’ realmente muestre su verdadero nivel al añadir tres tipos de habilidades mágicas, las cuales serán muy útiles.

Y es que gracias al ‘Qi’, el cual se recargará cada vez que golpeemos a un enemigo, podremos elevarlos a nuestro gusto, ralentizarlos, curarnos o incluso hacer que estos sufran un mayor daño con nuestros ataques y más si jugamos en modo cooperativo.

‘9 Monkeys of Shaolin’ ya se encuentra disponible en nuestro mercado.

Fuera de esto, ‘9 Monkeys of Shaolin’ podría ser un paseo para algunos, pero gracias a sus niveles de dificultad esto puede solucionarse, pero tampoco podemos pedirle más al título. Por otro lado, falta pulir ciertos aspectos, como el manejo de iluminación por ejemplo.

CONCLUSIÓN

Terminando este análisis, me da gusto haber jugado ‘9 Monkeys of Shaolin’, un título que si bien no llama la atención o no estaba en mi radar, lo he disfrutado. Apunta muy bien en lo técnico, hasta que las magias y poderes nos ayudan en demasía.

El análisis de ‘9 Monkeys of Shaolin’ fue desarrollado gracias a una copia para PlayStation 4 enviada por Deep Silver.

FICHA TÉCNICA

• PLATAFORMA: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

• DESARROLLADORA: Sobaka

• GÉNERO: Acción, Beat 'em up

• DISTRIBUIDOR: Deep Silver

• PUNTAJE: 8

VIDEO RECOMENDADO

Video análisis de ‘9 Monkeys of Shaolin’

TE PUEDE INTERESAR