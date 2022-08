Cada 29 de agosto se celebra el Día del Gamer, una fecha muy especial para conmemorar a los videojuegos que, a lo largo de la historia, marcaron a muchas generaciones. Títulos invaluables y joyas que para muchos han hecho que la industria de los juegos de video sea parte esencial para el mundo del entretenimiento . Por ello, especialista señala los siete videojuegos más vendidos de la historia.

“La industria del videojuego continúa en expansión en Latinoamérica. Cada día se requieren más diseñadores, animadores, tester o probadores, desarrolladores de software y también hay un espacio privilegiado para jugadores profesionales que pueden llegar a ganar cifras astronómicas en un solo torneo”, Patricia Paulet, subdirectora académica de la facultad de Ingeniería y tecnología de IDAT.

La historia de los videojuegos se remonta a 1948, luego que se publicara la primera patente de un simulador de misiles inspirado en los radares utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. De allí surgirían otros videojuegos como los populares ‘OXO’, ‘Tennis for Two’ y el famoso ‘Spacewar’.

Hoy en día, millones de gamers en el mundo juegan Fortnite, Among Us, Dota 2, Call of Duty, entre otros. Incluso, los amantes de los videojuegos miran partidas a través de Twitch, plataforma líder en livestreaming que supera los 26 millones de visitas diarias. En el marco del Día del Gamer, y porque recordar es volver a vivir, te contamos cuáles son los más vendidos por unidades en la historia.

Minecraft

Minecraft tiene más de 238 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento en mayo del 2011. Se trata de un videojuego de mundo abierto donde el jugador debe crear casas, castillos, y armas para defenderse de algunas criaturas. Se puede jugar en cualquiera de sus dos versiones: individual o multijugador. Se calcula que sus jugadores crecieron en un 40% durante la pandemia.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V se convirtió en un juego dirigido a los fanáticos de la acción y la aventura. El videojuego ha logrado vender más de 150 millones de unidades y está disponible para Microsoft Windows, Xbox 360, Xbox One, PS3, y PS4. La temática gira en torno a tres criminales que buscan tomar riesgos para conseguir dinero. El juego incluye escenas de violencia, por lo que no se recomienda para menores de edad.

Tetris

Este juego alcanzó cifras de ventas de más de 100 millones de unidades y ha logrado convertirse en el videojuego más vendido en dispositivos móviles en toda la historia. Fue lanzado al mercado por Alekséi Pázhitnov en junio de 1984 y, actualmente, está disponible en computadoras, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 y muchas otras más. Asimismo, posee una gran variedad de adaptaciones en las cuales se trata de evitar que las piezas se amontonen logrando que calcen como rompecabezas.

Productoras de China y EEUU adaptarán el videojuego Tetris al cine. (Foto: Difusión)

Wii Sports

Wii Sports es uno de los más grandes éxitos de la consola Wii, superando la venta de más de 82 millones de unidades. Desarrollado por Nintendo fue lanzado en el 2006 y se convirtió en toda una novedad al revolucionar los juegos de deportes de realidad virtual. A través de un mando, los jugadores ponían a prueba su talento y destreza en béisbol, tenis, golf, boxeo y bolos.

PlayerUnknown’s Battlegrounds

También conocido como PUGB, es uno de los juegos en línea más demandados en el mundo desde su lanzamiento en julio del 2016. Se calcula que el juego desarrollado por Brendan Greene tiene más de 70 millones de unidades vendidas. Está ambientado en una isla en donde varios jugadores deben de buscar las mejores armas para sobrevivir en una lucha sin cuartel. El último personaje en quedar en pie es el que gana la partida.

Super Mario Bros

Desde su lanzamiento en 1985, el clásico Nintendo Super Mario Bros vendió 58 millones de unidades. Hoy en día, es una de las franquicias más importantes y existen versiones mejoradas del clásico juego, con nuevos escenarios y gráficos. La mente maestra detrás de este juego es Shigeru Miyamoto. En el 2012 obtuvo el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Su aporte a la industria fue tal que es conocido como el padre de los videojuegos modernos tras idear otros como: Star Fox, Zelda, F-Zero, Donkey Kong, y The Legend.

Pokémon

¿Alguna vez tuviste dudas en elegir a Bulbasaur, Charmander, Squirtle o Pikachu? Si es así, es porque eres un verdadero maestro Pokémon y jugaste alguna o todas las versiones originales (azul, rojo, verde y amarillo).

Este videojuego apareció en 1996, fue desarrollado por Game Freak y estuvieron disponibles en Game Boy, Nintendo 3DS y más tarde en computadoras. A partir de los videojuegos surgieron películas, juguetes, cartas, y series animadas.

Se estima que solo en videojuegos se vendieron alrededor de 50 millones de unidades.

