Zinos, la 'bruja' con más de un millón de seguidores en Instagram

POR SAMANTHA AGUILAR



Elyam Huamash es una joven conocida en las redes sociales como ‘Zinos’ o 'La Puta ama'. Desde hace un tiempo las predicciones de Zinos son palabras en las que se pueden confiar y sus seguidores van aumentado día a día. Bajo la editorial Planeta, acaba de publicar su libro 'El Zodiaco de la Puta ama'.

Tu éxito en las redes es arrasador, ¿escribir un libro era un pendiente?

Tenía el deseo y pensé que podría ocurrir en un futuro muy largo, en una entrevista lo comenté y a la semana siguiente la gente de la editorial Planeta me llamó, me pareció genial.



¿Cómo es que decides publicar el horóscopo por las redes?

Escribía el horóscopo para mí, ni siquiera para mis amigos de la universidad, un día en Twitter, pregunté a mis conocidos si querían que publicara el Zodiaco, me respondieron pocas personas, pero decidí hacerlo. Se volvió algo frecuente y no sé en qué momento pasé el millón de seguidores. Me inicié en el Twitter, pero ahora publico en Instagram.



¿Los jóvenes son los que más te siguen?

Sí, trato de hablarles en un lenguaje directo, la gente entre 18 y 23 años es la que más me sigue.

Además es un horóscopo gratuito…

Sí, yo he empezado a ganar con las marcas y con las consultas personales que doy. Antes de todo esto, yo estudiaba publicidad.



¿Cuál es el método que utilizas para leer?

Un poco de todo, puedo utilizar cartas del tarot o visiones. Lo cierto es que me demoro bastante, me encierro en mi cuarto, generalmente yo publico los domingos y esto trato de hacerlo entre este día o el sábado.



¿En qué momento descubres esta habilidad?

De niña me pasaban cosas extrañas, tenía sueños repetitivos o presentimientos de que algo iba a pasar. Por ejemplo: Llamaba a un amigo que sentía que estaba mal, y él me lo confirmaba, ahí me fui dando cuenta.



¿Cómo la alimentas?

Lo hago de forma autodidacta, siempre estoy leyendo e investigando.

Hay personas que no salen de casa sin no leen lo que le depara a su signo, ¿no?

Cuando por alguna razón no publico, la gente se molesta mucho. La idea no es que se vuelvan fanáticos, sino que traten de verlo como una guía, porque hay varias cosas de tu futuro que puedes cambiar.



¿Bruja o tarotista?

Me gusta más bruja, brujita.



¿Más adelante quisieras volverte Youtuber?

Es buena idea, pero no para hablar del horóscopo, me gustaría hablar otros temas.

¿Este 2019 el año de qué signo será?

Yo creo que el de Virgo, es uno de los signos que pienso le va a ir mejor, el Virgo es muy ambicioso y siempre aspira a crecer.