Yuya: "Me gusta llevar un mensaje positivo"

Por: Samantha Aguilar



La mexicana Yuya, es una de las youtubers más famosas de la plataforma de videos de Google. Cuenta con más de veintidós millones de seguidores.

Con todo el éxito, dinero y fama que hace algunos años han puesto de cabeza su vida de estudiante de teatro; Mariand Castrejón Castañeda o simplemente Yuya, es toda una celebridad. La mexicana aprovecha y saborea cada momento. Ahora apunta a convertirse también en la reina de los productos de belleza.

Yuya llegó a Lima para presentar su línea de maquillaje en Ripley y bajo la firma Republic Cosmetics.

“Para mí es especial tener mi propia marca porque yo empecé haciendo videos de maquillaje. He sido muy constante para materializar mis sueños y este es el resultado, no me lo pusieron todo con una varita mágica”, asegura.

¿Al ser una de las youtubers más influyentes del mundo sientes que tienes una gran responsabilidad con el impacto que tengan el contenido de tus vídeos? “El hecho de poder expresarme y tener mi propia voz significa mucho para mí. Las redes sociales nos dan la oportunidad de crecer, y a mí siempre me gusta llevar un mensaje positivo. Me siento feliz de ser parte de esta comunidad, claro que pienso que los youtubers debemos ser responsables de lo que decimos a nuestros seguidores”, declara.

Finalmente Yuya, nos deja unos consejos de belleza. “El maquillaje es como la ropa, experimenta, utilícenselo como una herramienta para jugar. Cada quien crea su propia moda y va tomado las cosas acorde a su personalidad”, sostuvo.