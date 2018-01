En tiempos de MacDonald’s y Cocacola, llevar un estilo de vida saludable no es solo una tendencia: es una necesidad. Los especialistas coinciden en que somos lo que comemos y que la apariencia es simplemente el resultado de nuestro interior. No es un asunto difícil. No es privarse de postres, ni entregarse por completo a las lechugas, ni eliminar la sazón a la que nos hemos acostumbrado. Solo se requiere una dosis de creatividad. Porque no es dieta: es comer saludable.

THE FITNESS CORNER

Administrada por Silvia Navarro , una fotógrafa aficionada al fitness, esta página comparte recetas saludables entre las que destaca el arroz de coliflor, barritas energéticas caseras y muffins 'low in fat' y a base de proteína. Mediante videos y publicaciones, Silvia aconseja que los cambios corporales (para quienes desean bajar o aumentar de peso), se consiguen en la cocina. En ese sentido, cada fin de semana realiza transmisiones en vivo donde comparte la preparación de sus comidas, y también los restaurantes saludables que visita. Aquí uno de sus consejos y recetas.

DATO FIT

En esta página se garantiza que comer saludable no tiene que ser insípido o aburrido. Olvidemos las dietas restrictivas y empecemos a adoptar buenos hábitos en nuestro día a día, para sentirnos bien por dentro y por fuera. Encontremos diferentes maneras de percibir los sabores naturales de los alimentos, volviendo lo saludable nuestro estilo de vida.

FITADVISOR

Es una página y aplicación comprometida con acercar a todas las personas a una vida más saludable. Su objetivo es fomentar y desarrollar la cultura del deporte y la vida saludable. Es decir, si eres de Lima y viajas a provincia, con FitAdvisor podrás encontrar recetas, restaurantes saludables cercanos, gimnasios o box de crossfit.

LIMA ORGÁNICA