Hay formas de distribuir tus cosas para que no generes costos adicionales y puedas viajar con mayor facilidad. Con la llegada de los vuelos low cost, las aerolíneas comenzaron con más frecuencia por los adicionales, es decir tu maleta. Hoy por hoy, son pocas las aerolíneas que no cobran por el equipaje, incluso algunas te pedirán pagar por la maleta de cabina.

Organízate bien porque el equipaje es una de las claves para economizar, tal como comenta la Country Manager de Comparto Mi Maleta Perú, María Fernanda Ocampo que nos detalla algunos tips para que puedas aprovechar el espacio de tu maleta y lleves todo lo necesario sin pagar demás.

1. Escribe una lista de lo que vas a llevar

¿Cuántas veces viajaste y llevaste ropa que finalmente no usaste? Es algo muy común, pero puedes resolverlo mejor si te organizas bien. ¿Cómo? Escríbelo y traza líneas para saber qué prendas usarás juntas. Lo primero es determinar qué tipo de viaje vas a hacer. Si vas por trabajo o de vacaciones. Si tu destino es playa, campo o ciudad.

Busca una superficie plana -tu cama, por ejemplo- y deja toda la ropa que podrías llevar. Haz una primera selección de lo que es estrictamente necesario y luego otra de lo opcional; lo que podrías usar eventualmente. Verifica tu lista.

2. ¿Bolso o maleta?

Lo que llevemos dependerá de la capacidad que tengas para guardar. Tu equipaje puede ser rígido o flexible (de tela). La segunda opción suele funcionar mejor si eres de esas personas que siempre tienen maletas al límite de su capacidad. Los bolsos o mochilas suelen ser una buena alternativa. Al no tener una estructura pesada (algunas maletas pueden pesar incluso 4 kilos vacías), este tipo de equipaje ofrece una mayor cantidad de espacio y no tiene tantos recovecos como las maletas.

(Getty)

3. Cómo ordenar la ropa

Cómo guardamos nuestras pertenencias es sin duda lo más importante para aprovechar la capacidad de nuestro bolso o maleta. Te recomendamos enrollar tu ropa de forma cilíndrica, de manera tal que las prendas vayan plegadas una al lado de la otra. Así ganarás en espacio y tus prendas no llegarán arrugadas. Otra opción es doblar la ropa en pequeños rectángulos, pero puede resultar no tan efectiva si el espacio es pequeño.

4. Usar todos los espacios

Los zapatos o zapatillas siempre son un condicionante, porque suelen ser lo que más espacio ocupa dentro del equipaje, por eso elige bien qué quieres llevar. Dentro de tu calzado puedes aprovechar y guardar parte de tu ropa, sin dejar espacios vacíos. Si vas a llevar cinturones, no lo enrolles. Mejor llévalos estirados, para que vayan bordeando el contorno del equipaje.

5. Dividir entre mis piezas de equipaje

Si tienes un viaje en auto, tren o autobús, seguramente no tendrás problemas de llevar todo en un mismo equipaje. Pero si lo haces en avión, tienes que considerar las restricciones de las aerolíneas, por ejemplo, el equipaje de cabina. Para que viajes tranquilo, lleva líquido y aerosol en el equipaje de bodega. Recuerda que los aerosoles están prohibidos en cabina y los líquido no pueden superar los 100 ml por frasco. Asimismo, aprovecha el bolso de mano. Muchas aerolíneas no tienen restricciones (solo medidas, pero no peso), por lo que te aconsejamos llevar enrolladas las prendas más pesadas, como tus jeans. ¿Sabías que un pantalón o jeans puede pesar alrededor de un kilo? Si llevas una chaqueta grande, puedes llevarla puesta o en la mano. Así también evitas espacio y kilos demás en tu equipaje.

(Getty)

6. Me sobra espacio

El mejor escenario para cualquier viajero, es hacerlo de manera ligera y sin tanto peso. Algunas aerolíneas permiten llevar más de una pieza de equipaje o puede que ni siquiera llenes tu primera maleta. Entonces aquí viene la pregunta: ¿qué puedes hacer con el espacio que te sobra? Las opciones son muchas. Si viajas a fin de año, quizás sea una buena idea volver con los regalos de navidad o tal vez aprovecha de renovar tu clóset para verano. Pero también existen opciones como ganar dinero compartiendo tu maleta. Comparto mi maleta es un servicio que funciona en Chile, Perú y Colombia y que permite transportar y recibir distintas compras que se hagan en el extranjero solo registrándote en https://compartomimaleta.com/