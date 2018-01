Empezó el verano y muchos peruanos empiezan a planear sus vacaciones fuera de Lima. Con este propósito, Diego Castro, Country Manager de Despegar.com Perú, nos informa sobre cuál es el perfil del viajero digital peruano de esta temporada.

Ya sea que viajen a alguna región del país, o fuera del mismo, las compras por Internet son cada vez más populares, aumentando la cantidad de transacciones entre los usuarios peruanos.

A continuación 5 datos sobre el perfil del viajero digital peruano:

PRINCIPALES DESTINOS



Entre los lugares preferidos por los peruanos, ya sea por el clima, paisajes, costumbres, o cultura, figuran, a nivel nacional: Cusco, Arequipa, Piura y Tarapoto. Y en las alternativas internacionales, los destinos preferidos son: Cancún (México), Panamá, Cartagena (Colombia) y Buenos Aires (Argentina).

COMPRA DIGITAL



El 60% de los peruanos ha realizado una compra a través de un dispositivo móvil. En la sección de viajes los peruanos buscan aprovechar las ofertas que ofrece las modalidades de compra online y la facilidad de los métodos de pago con tarjetas de crédito, según un reciente Estudio de Mobile Commerce del IAB.

VIAJE PLANIFICADO



El viajero peruano suele planificar su viaje con con bastante tiempo de antelación, motivados principalmente por las ofertas. Para los viajes nacionales, usualmente los planifican con un mes de anticipación, mientras que los viajes internacionales son planificados dos meses antes, tiempo que también es el recomendado.

LA EDAD PROMEDIO



El público mayoritario que compra viajes, internacionales o nacionales, a través de Internet son hombres y mujeres entre los 25 y 45 años.

TICKET PROMEDIO DE COMPRA



El ticket promedio de compra varía según el destino, las opciones y paquetes de viaje que se elija. No obstante, en una ruta nacional usualmente en promedio se invierte un total de US$ 100 sólo en el vuelo, y si es un paquete completo (vuelo + hotel) el costo aproximado es de US$ 140. En destinos internacionales se invierte en un pasaje de avión un aproximado de US$ 650, y en un paquete (vuelo + hotel) es US$ 850.