Sea puntual y no olvide los documentos necesarios para sacar la visa americana. Los solicitantes deben traer: pasaporte válido y en buen estado, la hoja de confirmación del formulario DS-160 impresa, fotografía, partida de nacimiento. Aunque le recodamos que la concesión de la visa para USA depende de la entrevista y no de los documentos. En general, la entrevista no dura más de 5 minutos y para renovar una visa vencida hace menos de 4 años, no es necesaria la entrevista.