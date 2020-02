Después de un exitoso primer viaje alrededor del mundo en 2019, el MSC Magnifica inició su nueva gira, que recorre 23 países, 43 destinos y 5 continentes, incluyendo por primera vez el Perú.

Una travesía en la que participan 2.158 viajeros que no solo disfrutan de exóticos destinos, sino que también vivirán un viaje gastronómico a través de un programa culinario que les permitirá degustar en exclusiva las creaciones de diez chefs internacionales galardonados.

Representando al Perú, el destacado chef peruano James Berckemeyer Anderson, de Cosme; el cual fue premiado por 50 Best Discovery de The World´s 50 Best. Es conocido por su estilo ‘comfort food’, que hace referencia a la comida con toques caseros y sabores que apelan a la nostalgia, indudablemente se encargará de deleitar los paladares de los comensales.

A esta experiencia se suman otras importantes personalidades de la gastronomía mundial, como el veterano chef brasileño Allan Vila Espejo; la estrella argentina Chef Christophe Krywonis; el Chef Jorge Rausch, miembro del jurado de MasterChef Colombia; el chef japonés-estadounidense de renombre internacional Roy Yamaguchi, entre otros.

RECORRIDO

Tras partir de Génova, Italia, el MCS Magnífica atravesó el Atlántico haciendo escala en Cabo Verde, continuando por Salvador de Bahía en Brasil, desde donde recorrió Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, pasando por Ushuaia, una ciudad turística de Argentina en el archipiélago de Tierra del Fuego. Desde ahí vienen al Pacífico Sur por Puerto Montt, Valparaíso y Arica en Chile, para llegar por primera al puerto marítimo del Callao.

Desde el Perú, el crucero cruzará el Océano Pacífico, llegando a las paradisíacas Islas Cook. Luego estará en Nueva Zelanda y Australia, donde visitará Port Kembla, Sydney y Cairns. También recorrerá países de Oriente como Bali, Malasia, Singapur y la India, para después atravesar el Mar Rojo y salir por el Canal de Suez en Egipto.

Tras dar la vuelta al mundo en 117 noches la navegación llegará a su fin en Génova, el mismo lugar donde empezó el viaje de exploración de las atracciones mundiales, gastronómicas e increíbles destinos exóticos a bordo de un crucero de confort.