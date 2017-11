Machu Picchu: Descubre la ruta Norvraem que lleva hacia la ciudadela inca [VIDEO]

Descubrir Machu Picchu desde una ruta distinta es toda una aventura. La semana pasada, las autoridades de la Mancomunidad del Norvraem mostraron a los medios de comunicación nacionales e internacionales la nueva ruta hacia al santuario inca.

Pero no solo nos dieron un mapa y una breve explicación en un comunicado de prensa sino que viajamos junto a ellos por cada distrito de la selva central. Si eres amante del turismo de aventura puede ser la ruta ideal.

También es importante resaltar que la ruta establecida es segura, de acuerdo con las autoridades. Los remanentes del narcoterrorismo no son una amenaza, no están cerca como se piensa. Y VRAEM no es sinónimo de miedo. O no debería serlo. Lo dicen las comunidades y los alcaldes.

Según el alcalde de Río Tambo, Ivan Cisnerios, la ruta cuenta con cinco comisarías y bases de la Marina de Guerra y el Ejército.

El nuevo trayecto se efectúa cruzando toda la selva central desde la ciudad de Satipo, en la provincia de Junín, pasando por los distritos de Río Negro, Río Tambo, Mazamari, San Martín de Pangoa, Puerto Anapati, Puerto Yoyato, San Miguel de Ene, y Puerto Ene.

Luego se ingresa a los distritos del departamento de Cusco como Pichari, Kimbiri, Kiteni, Quillabama, Santa Teresa, Hidroeléctrica, y Aguas Calientes hasta culminar en la ciudadela de Machu Picchu.

Si bien es un trayecto bastante largo, complicado y por momentos pesado, les aseguro que valdrá la pena. La selva es espesa, colmada de árboles gigantes de tal belleza que en vez de describirlos provoca pintarlos.

Ruta Norvraem Liz Saldaña

Gran parte de la tierra es roja como la sangre de las comunidades nativas que luchan por conservar su cultura y tradiciones pero que carecen de los beneficios de la modernidad, algo que el Estado debe hacerse cargo.

CAMINO AL ESPLENDOR

El recorrido inició el 1 de noviembre desde la ciudad de Satipo, en la provincia de Junín. El viaje se hizo en vehículos 4 x 4 porque el 80% del camino es trocha (leer nota de precauciones para el viajero). Cruzamos grandes charcos de barro, riachuelos, y mini cataratas cuyas aguas caen en la trocha. Pasamos por comunidades nativas, y centros poblados.

Ojo: no hay baños en cerca a la ruta y las casa aledañas al camino solo tienen silos. Los mosquitos (de diferentes tipos), el polvo y el intenso sol de la selva (de aproximadamente 30 grados a más) son una compañía constante, la cual podrás menguar, con mucho repelente, agua y bloqueador.

El 2 de noviembre llegamos a puerto Ene y cruzamos el río en las camionetas montados en un bote llamado comúnmente ‘chata’. Ya al otro lado, seguimos el recorrido hasta el distrito de Kimbiri.

Ruta Norvraem Liz Saldaña

Bien hidratada y con los sentidos puestos en el paisaje podrás ver pájaros exóticos como el 'relojero’ y el ‘emperador’; y el aletear de mariposas de colores como la impresionante ‘casique’, de cuerpo celeste y bordes negros, que contrastan con el verdor de la selva.

Si crees que no encontrarás nada en Kimbiri, te equivocas. Es un distrito grande, con agua, luz e Internet. Hay hoteles muy buenos con wifi, agua caliente y amplios estacionamientos para autos.

El 3 de noviembre salimos a las 2 de la mañana de Kimbiri y nos dirigimos al distrito de Quillabamba, donde las autoridades de la municipalidad armaron un estrado en la plaza principal y dieron la bienvenida a la caravana. Veinte minutos después seguimos nuestro recorrido hasta la Hidroeléctrica donde el tren nos esperaba para llevarnos a la municipalidad de Machu Picchu.

Treinta minutos en tren. Un viaje bastante cómodo comparado a la camioneta donde es imposible no saltar. Llegamos a la municipalidad de Machu Picchu (o como la llaman la mayoría, Aguas Calientes), la que por la tarde te recibe con un clima de 20 grados y por la noche baja hasta 14 grados.

‘Aguas Calientes’ es una municipalidad 100% comercial y algo cara, donde un menú lo encuentras a S/ 20 (si buscas comer en los restaurantes que están mirando la plaza principal donde Pachacútec te da la bienvenida)-

El 4 de noviembre, a las 5 de la mañana, compramos el pasaje de ida y vuelta en bus a la ciudadela inca (el precio es de S/48 soles en tarifa turista nacional). Una gran cola te aguarda para subir a los buses que salen cada 5 minutos. Pese a la gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, pudimos subir sin problemas y disfrutar de una mañana en la ciudadela inca.

Desde el descubrimiento de Machu Picchu (primero por el cusqueño Agustín Lizárraga en 1902 y luego por el estadounidense Hiram Bingham en 1912), la ciudadela ha sido descrita, fotografiada e incluso pintada infinitas veces. Por eso, hoy solo me toca contemplarla y sentir la fascinación que provoca su atractivo arquitectónico.

Recomendaciones para el viajero

Felipe Valle Beltran y Walter Cadena, chóferes de la Municipalidad de Río Negro nos brindan estos consejos para recorrer toda la selva central hasta Machu Picchu.

-Viajar con una camioneta 4x4 con doble tracción que esté previamente revisada.

-Llevar llantas de repuesto, picos, palas, llave de ruedas, una gata, una cadena o soga.

-El chofer debe ser experimentado porque gran parte de la ruta es de alta dificultad como las curvas cerradas y estrechas.

-Mantenerse siempre a la derecha.

-Conocer el tipo de terreno que enfrentarás. En este caso el suelo es arcilloso y llueve con regularidad.

"Esta nueva ruta es especial y para el que maneja es indispensable tener buenos frenos y llantas nuevas. Además, debe manejar a la defensiva, es decir con precaución, especialmente es las curvas. De San Martín de Pangoa al Puerto Ene recomiendo manejar con mucho cuidado", dice Felipe Valle. Y ahora, solo queda animarse.