Huánuco es una mezcla entre sierra y selva y el mejor resultado es su clima, siempre cálido, fresco y seco. Su gente también es amigable y dispuesta a orientar a cualquier turista desubicado.

“Es el mejor clima del mundo. Tenemos la ciudad de la eterna primavera y el cálido sol todo el año”, dice Eusebio Garay, un bodeguero que ha vivido más de cinco décadas en Huánuco.



Este 15 de agosto se celebran los 479 años de Huánuco y si aún no lo has visitado te damos las razones para no perderte unas buenas vacaciones al lado de la naturaleza.



Plaza de Armas y Catedral de Huánuco

La Plaza de Armas es el lugar principal de encuentro. Podemos disfrutar desde restaurantes para todo bolsillo y los medios necesarios para desplazarse a diversos lugares para visitar.

La Catedral de la ciudad es imponente y durante todo el día hay devotos visitantes rezando a la Virgen Dolorosa. Su estilo moderno se impone ante la gran cantidad de comerciantes que hay alrededor.

Dentro de la catedral hay importantes pinturas de Santa Rosa de Lima, la escultura del Apóstol Juan y al Señor de Burgos, patrón de Huánuco.



Kotosh , Templo de Manos Cruzadas

Si queremos un poco más de historia podemos visitar este sitio arqueológico del periodo Arcaico Tardío.

El Templo de Manos Cruzadas es el más famoso de sus recintos y dentro de él se puede ver dos esculturas en barro: un par de los brazos cruzados de hombre y otro de mujer.

Este recinto data del año 1800 A.C. y es visitado por estudiantes, turistas y los fines se semana puede ser un agradable espacio de entretenimiento lejos de la bulla de la ciudad.



Puente Calicanto

Esta estructura destaca por su construcción hecha de piedra con una mezcla de cal, arena y claras de huevos.

Las aguas del río Huallaga pasan debajo. La construcción inició en 1879 y terminó en 1884.

El Puente de Calicanto –nexo entre Huánuco y la carretera que lleva hacia Tingo María– tiene gran historia porque recuerda el fusilamiento de los héroes huanuqueños a manos de los españoles en 1812 y la primera proclamación de la Independencia del Perú el 15 de Julio de 1820.



El distrito de Amarilis

Si quieres disfrutar de color y elegancia de los 'negritos de Huánuco' Amarilis es el lugar que debes visitar. Antes de llegar ya te adelantan que encontrarás el "mejor clima del mundo".

Cada arbusto es aprovechado para darle forma a un ser animado, entre ellos podrás ver leones, bailarines, culebras, toros y el imponente cóndor.



Iglesia de San Sebastián

La Iglesia de San Sebastián fue construida en el siglo XVII y está cerca de la lampeada Daniel Alomías Robles y los puentes Tengo y San Sebastián.

Está muy cerca del distrito de Amarilis y un imponente león de bronce – con la advertencia "no subirse"– te dan la bienvenida.

Tomayquichua, casa de la Perricholi

Tomayquichua es un distrito ordenado, limpio y silencioso. Los visitantes son los que más llaman la atención con su curiosidad al ser recibidos en la Plaza de Armas por la escultura de la Perricholi y, su amante, el virrey Amat.

Las impecables calles conducen por lo alto al principal atractivo: El Museo Casa de la Perricholi, la famosa amante del virrey Amat.

Este espacio está en medio de las casas y por el precio de s/3.00 podrás visitar desde la habitación hasta la cocina de la famosa huanuqueña.

Además, encontrarás una réplica del pozo de Santa Rosa donde puedes animarte a pedir un deseo.

