Lo más frecuente es no tener tiempo o no querer gastar mucho dinero en visitas a la lavandería cada vez que deseamos vestir un traje. Afortunadamente, no es necesario hacerlo cada vez que lo vistes para una ocasión especial, basta con una limpieza cuidadosa que puedes hacer desde tu casa.

En ciertos casos la etiqueta del traje indica que puede ser lavado en lavadora, mientras que en otros únicamente el proceso debe ser en seco. Hoy te contamos tres trucos caseros para limpiar un traje sin llevarlo a la lavandería, de manera sencilla, con métodos rápidos y económicos.

Trucos para lavar un traje sin lavandería

Lo más aconsejable es revisar detenidamente la etiqueta del traje o sugerencias del fabricante antes de proceder a su limpieza. En algunos casos, incorporan la indicación “lavado en seco”, esto quiere decir que por la fibra de la tela y la manera en la que fue confeccionado, lo ideal es darle un lavado especial.

Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas lavarlo en casa, sino que debes hacerlo con menos intensidad, con productos menos agresivos y aplicando un método diferente. También puede lavarse a mano con precaución o en lavadora con un programa de enjuague y centrifugado para ropa delicada.

Trucos para lavar en seco un traje en casa

Si el caso es que tu abrigo, blazer o traje incluye la etiqueta de lavado en seco y se ha ensuciado con manchas puntuales o de sudor, a continuación te damos algunos consejos que debes seguir:

Humedece un paño limpio con un poco de agua y jabón neutro. Déjalo actuar por unos 20 minutos para que la suciedad se vaya desprendiendo, Con un spay, rocía un poco de agua tibia y con otro paño limpio remueve los residuos de jabón y del sucio de la mancha. Cuelga la prenda en una gancho y déjala secar en exteriores sin exponerla al sol directamente.

Primero hay que revisar la etiqueta del traje antes de proceder a su limpieza.(Foto: Pexels)

Trucos para lavar un traje a mano

Si el traje se puede lavar a mano, el truco más eficaz de lavar ropa de este tipo es así: