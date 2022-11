La preparación de las frituras es muy fácil: sazonas la carne, la pasas por huevo batido, harina y pan molido. Pero no te ha pasado que fríes y justo después de hacerlo la pones sobre papel toalla para que absorba el aceite y... !Oh sorpresa! No es suficiente y sigue estando bastante grasosa. Hoy te contamos unos trucos caseros para evitarlo.

MÁS | Signos para identificar un jamón en mal estado

Preparar milanesas y otras frituras casi siempre es señal de una comida con mucha grasa y es que por el método de cocción que usamos al elaborarlas es común que el aceite abunde en estos alimentos, afortunadamente existen algunas formas de evitar que esto pase y aquí te las decimos.

Milanesas. (Foto: kevberon | Pixabay)

¿Cómo hacer para que las milanesas no queden grasosas?