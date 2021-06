Con el paso de los años, la exposición al sol y a los rayos UV, la mala hidratación hacen que nuestra piel empiece a perder elasticidad y nuestro empiecen a aparecer arrugas en nuestra piel. También está la poca producción de colágeno que se reduce desde los 30 años es otro factor para que aparezcan los signos de la edad en nuestro rostro.

La médico, Gilda Pérez, del Centro de Medicina Estética de la Clínica Ricardo Palma, señaló en un entrevista para la web de El Comercio, que la aparición de las arrugas tiene que ver mucho con la producción de colágeno y elastina que produzca nuestro cuerpo.

“Al paso del tiempo y aumentar la edad estas fibras de colágeno y elastina van disminuyendo en la persona, es allí cuando nosotros tratamos de brindarle al organismo tratamientos que ayuden a producir estas proteínas”, asegura la especialista en medicina estética.

1. Hydrafacial

Es un procedimiento de limpieza y exfoliación, a su vez tiene una hidratación profunda y protección antioxidante, explica la especialista Gilda Pérez.

“Al momento que exfoliamos también aplicamos ácido hialurónico en forma superficial. Se recomienda hacer este tratamiento de manera mensual. La persona empezará a experimentar la hidratación, estimulación en la piel y observar los efectos antioxidantes que producen estas soluciones que se aplican para promover una restauración para que la piel este sana, saludable e hidratada hará que las arrugas no se expresen”, manifiesta la médico estética.

También nos recuerda que la hydrafacial es para todo tipo de piel, incluso para personas que tienen piel sensible, piel con acné o rosácea debido a que es un tratamiento que aporta hidratación. Añade la especialista que no hay un pulido o exfoliación profunda que dañe o que sensibilice ese tipo de pieles. No tiene ninguna contraindicación.

2. Radiofrecuencia facial

Es un tratamiento que se caracteriza en combatir los efectos del envejecimiento. Es importante repotenciar en los pacientes la estimulación de colágeno y elastina. Por vía oral el colágeno no logra absorberse y no representa ningún grado de diferenciación tras su uso, por eso este tipo de tratamientos son más efectivos, precisa Gilda Pérez.

“La radiofrecuencia la aplicamos en temperatura elevada, por encima de los 40 grados centígrados. El paciente no lo notará porque no hay dolor. La persona puede continuar con su rutina diaria después del procedimiento, es un tratamiento ambulatorio no invasivo”, señala.

“Lo único que hacemos es colocar gel conductor sobre la piel y luego con un transductor se realiza masajes de forma circular y ascendente para que el calor penetre en las fibras de la piel estimule el colágeno y elastina y así el paciente pueda experimentar la firmeza de la piel posterior a las sesiones”, añade.

Se recomienda aplicar la radiofrecuencia facial ocho sesiones anuales previa consulta con el paciente para determinar el grado de flacidez y cuánto pueda mejorar el paciente.

3. Hifu

La especialista explica que este tratamiento es un ultrasonido focalizado de alta intensidad, trabaja las capas profundas de la piel, pero en pacientes que no deseen someterse a la aplicación de toxinas botulínicas, que es un tratamiento que se realiza con microinyecciones, el Hifu será una excelente la alternativa.

“Esto proporciona una energía focalizada que, con base en el calor, penetra las fibras profundas de la piel logrando un efecto liftin, un efecto tensor. El paciente experimenta un ligero cambio y ayuda a disimular arrugas. Es un tratamiento que lo usamos junto a la radiofrecuencia porque ambas se potencian”, aclara.

4. Plasma rico en plaquetas

Según la especialista Gilda Pérez este proceso se denomina mínimamente invasivo porque ayudan a la bioestimulación de la piel. Se da con microinyecciones que son aplicadas de forma muy superficial en la piel para lograr el rejuvenecimiento o detener el proceso del envejecimiento.

“Este tratamiento otorga mayor luminosidad y mejora el tensado de la piel. Ayuda a prevenir las arrugas no deseadas. Se saca una pequeña porción de sangre del paciente para el tratamiento por lo que puede ser aplicado en todo tipo de personas. No genera efectos adversos, solo puede tener algo de inflamación en los días posteriores, producto de los pinchazos, pero logran pasar a las 24 horas o 48 horas de aplicado el tratamiento”, expresa Gilda Pérez.

5. Mesoterapia facial con ácido hialurónico no reticulado

Este tratamiento solo se requiere ser aplicado dos sesiones al año dado que el ácido hialurónico es el mayor captador de líquido. El paciente contará con una hidratación mucho mayor, en menos aplicaciones y en mayor cantidad de tiempo, dice la especialista.

Con las microinyecciones de este tratamiento se genera la bioestimulación que aporta a mejorar la tonicidad y elasticidad de la piel. Atenúa las líneas de expresión gracias al ácido hialurónico.

Recomendaciones

Todos los tratamientos hay que acompañarlos con una buena alimentación, una buena rutina facial en casa, aplicar algunas cremas antioxidantes como el ácido hialurónico en forma de serum y bloqueador solar.

En ninguno de los cinco tratamientos habrá deformación en el rostro del paciente ni cambios estructurales. Solo se estimula la piel mediante tratamientos no invasivos.

Estos tratamientos son recomendados a partir de los 30 años, que es cuando empiezan a notarse la perdida de proteínas en la piel.

Debemos buscar un centro especializado para someternos a estos tratamientos debido a que los equipos que se usan son de alta gama Y los resultados van a ser efectivos habrá una cambio garantizado y avalado.

