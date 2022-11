Para muchas personas con baja autoestima, la dependencia emocional les afecta a la hora de tener pareja. No quedarse solos afecta en cada acto de sus vida.

Al haber internalizado pensamientos tóxicos en su personalidad, seguirá entrando en “malas” relaciones hasta el momento en que llegue a reflexionar sobre sus actos y pare.

“Es muy común que aquellas personas que no han sido criadas con suficiente apego, sea por la circunstancia que fuere, luego, al buscar parejas lo hacen más desde la necesidad de sanar sus niños heridos, poniendo a aquellas personas que eligen en un lugar de salvataje”, comenta el licenciado en Psicología y sexólogo Mauricio Strugo. “Esto se da como si no pudieran tolerar la frustración de no ser mirados todo el tiempo, tal como tendrían que haber hecho sus progenitores, transmitiendo todos los recursos posibles para poder desarrollarse valiéndose por sí mismos, eligiendo parejas para compartir, es decir, ‘compañeras’ en las que cada uno acompañe y potencie las actividades que, además de la pareja, cada uno quiera desarrollar para su vida”.

En ese caso, para él el amor, en lugar de sanar, “al revés, puede hacer muy mal e incluso producir en quienes lo sienten conductas más cercanas a la locura que a la normalidad. Hay personas que necesitan a sus parejas al igual que un adicto a esa sustancia que consume y el sufrimiento que experimentan cuando les falta es la misma abstinencia inaguantable que se experimenta en todas las adicciones.”

En una entrevista dada a Infobae, se le preguntó a Strugo si la dependencia emocional es una manera válida de relacionarse para algunas personas, y si todos sus vínculos serán “codependientes”. Él comenta que “es una manera de relacionarse en determinadas personas cuyas particularidades pueden ser baja autoestima, crianzas en las que ha faltado apoyo y sostén de los padres y pueden someterse a una pareja para compensar esas carencias y también puede ser una manera de relacionarse de personas con conductas adictivas porque así como consumen compulsivamente sustancias pueden vivir el amor hacia una persona de igual forma, como algo que no pueden soltar”.

Los síntomas más comunes en las relaciones tóxicas son:

Actitudes de control y celosía: una persona toma total control de la vida de la otra. Investigando sus gastos, su teléfono móvil, y con qué persona le gusta andar en su tiempo libre. Falta de respeto: una persona siempre está minimizando los logros y sueños de la otra. Criticando sus gustos y deseos, solo para que se llegue a satisfacer los caprichos de él mismo. Tácticas tóxicas en el ámbito sexual: tienes relaciones aún si tú no quieres, solo para evitar el disgusto de tu pareja. Mentiras: Muchas mentiras surgen. A veces, las víctimas llegarán a mentir para proteger la reputación de su pareja y evitar la indagación de otras personas. Familiaridad: muchas parejas toman prácticas tóxicas porque provienen de familias y entornos amistosos con tendencias tóxicas, y nunca llegaron a cambiar de actitud.

Para terminar discusiones, es común que un miembro de la pareja a menudo llegue a ofenderse, comenta la psicóloga Beatriz Goldberg. “Muchas veces, ante discusiones, uno escapa, se ofende o rompe la pareja. Muchas veces uno de los involucrados emocionalmente no insiste para ‘no tirar de la cuerda y evitar así que se corte.”

VIDEO RECOMENDADO

MINISTRO de Defensa MIENTE para defender a su VICEMINISTRO Cabrera El ministro de Defensa, José Gavidia, miente para defender a su viceministro Leonel Cabrera, un general (r) del Ejército quien es procesado por por homicidio, violación sexual y secuestro.