¿Cómo eliminar los desechos electrónicos? Sigue estos consejos con responsabilidad

En la actualidad, los desperdicios electrónicos son algunos de los agentes contaminadores más grandes del planeta. Pantallas de PC, teléfonos celulares y distintos electrodomésticos son desechados por montones, generando un daño irreversible al medio ambiente.



Estos artefactos tienen en su composición distintas sustancias tóxicas y metales pesados, los cuales pueden dañar perjudicialmente nuestra salud y al planeta si no sabemos cómo desecharlos. Una sola pila puede contaminar miles de litros de agua.



“En el Perú se cuenta con un reglamento para el manejo y gestión de chatarra electrónica, que involucra a todas las empresas productoras y comercializadoras de artefactos eléctricos y electrónicos”, detalla Eric Concepción, vocero de la campaña Juntos por el Medio Ambiente.



Si no sabes qué hacer con esos desperdicios electrónicos, no te preocupes porque a continuación te daremos unos consejos para que puedas reciclar esos artefactos que ya no vas a utilizar.



Deja que cumplan su ciclo de vida

Reduce el uso de aparatos eléctricos nuevos. Los que ya posees, déjalos que culminen con su ciclo de vida, así evitarás llenarte de elementos innecesarios y, sobre todo, será de gran ayuda para tu bolsillo.



Si ves que tiene algún desperfecto, no te deshagas de él. Llévalo a un especialista para que lo pueda arreglar, de esta manera disminuiremos las cantidades de basura electrónica que hay en la actualidad.



Más vida a tus aparatos tecnológicos

Si sale un nuevo modelo de celular al mercado, no es necesario que lo adquieras si todavía el que utilizas funciona con normalidad. Así alargarás su vida útil y es una práctica que podrás repetir con todos los artefactos electrónicos que tengas en casa.

De esta manera evitarás deshacerte de él cuando todavía funciona, pero sobre todo no contaminarás el ambiente.



Puntos de acopio

Ahora es común encontrar puntos de acopio de desechos electrónicos en cualquier parte de Lima, siendo los supermercados, tiendas por departamento o locales municipales los que albergan estos tachos donde podrás depositar aquello que no necesitas.

El Ministerio del Ambiente junto a la empresa privada instalaron diversos contenedores donde podrás dejar desde pilas, celulares, audífonos hasta refrigeradoras.



Algunos de estos artefactos son compuestos y entregados en donación para instituciones sin fines de lucro o de escasos recursos.