Los amigos no se conocen todo el cuerpo

Así de contundente es una de las frases de la canción ‘Amigos no, por favor’. Tú que has estado en condición de ‘amiga’ o ‘amigo’, lo sabes bien. Tú que le conoces todo el cuerpo, que besaste su boca, y le escribiste ‘te extraño’ sin recibir respuesta en el maldito WhatsApp. Tú, incondicional, sabes de memoria cómo se duerme y cómo despierta, pero eres consciente que no dará el paso a nivel PAREJA o AMANTE, ni a esas calificaciones que algunos odiamos como EXCLUSIV@S o AMIGOS CON DERECHO.

Tú, que encontraste esa forma particular que tienen los amantes de acomodarse para encajar perfecto después del sexo, debes conformarte con el plan de amigos a pesar de que cada día te involucras pasionalmente.

Cuando el corazón se mete en la cama, nada es igual, menos si hay un lazo tan auténtico como la amistad.

¿En qué momento una amistad empieza a cambiar? ¿En qué circunstancia te duele que tenga una pareja? ¿Cuándo te jode profundamente su vida amorosa, donde por supuesto no estás tú? ¿Cuándo empiezas a odiar su celular porque sabes que se está mandando mensajes con alguien que es su posible-inminente amor? La línea es a veces muy delgada, casi invisible. ¿Te ha pasado que no deseas que tu amigo o amiga salga con alguien? ¿Te has encontrado mirando de reojo su nueva forma de vestir, esa camisa a rayas, que apenas ha comprado para lucirla con otra persona que no eres tú, su amiga y cómplice?

Enrique Bojórquez, psiquiatra y catedrático de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad San Martín de Porres, advierte que la amistad y el amor “no deberían confundirse”. Pero pasa y pasa.

Es posible que estés viviendo una situación así. El silencio es tortuoso, tóxico y hasta peligroso. El especialista aconseja aclarar, afrontar.

La verdadera amistad dura para siempre, y sobrevive a todo. El amor, quién sabe. Al menos, eso aprendí. Los amigos se quedan, los amores a veces se convierten en entrañables amistades o simplemente pasan a nuestro historial sentimental, como recuerdos con diferente importancia.

“Lo recomendable es que estas cosas se hablen. De manera que no genere en uno de ellos expectativas que no son realistas”, dice el psiquiatra.

Si el sentimiento que une a dos no es el mismo, quizás es mejor seguir siendo buenos amigos que abrir la puerta a un mal amor, como dice una vieja canción. Pero no hay reglas o casos iguales.

“Lo más adecuado es apartarse de la persona por la que siento atracción sexual o amor erótico cuando no soy correspondido. Apartarse es evitar una exposición mayor a la frustración. No todos tienen la posibilidad de manejar bien ese tipo de emociones”, sostiene el experto.

La distancia, puntualiza, no solo debe ser geográfica. Toca no comunicarse por Facebook ni Instagram. Menos llamarse por teléfono.

El médico anota que es clave darse tiempo “para trabajar la pérdida, el duelo, porque una ruptura siempre genera eso, y cuando uno está cerca a esa persona, el proceso es más difícil, más doloroso y va a durar más”.

Los amigos no se conocen todo el cuerpo

Los amigos no se llaman a las dos de la mañana.

Para Mónica López, coach y creadora de la web ‘Sé feliz y punto’, cuando los sentimientos empiezan a cambiar en uno de los dos es preciso evaluar qué hacer, lo cual no es nada fácil: “Cuando hay encuentros sexuales y ambos están de acuerdo, ya no hay amistad. Pasa a ser una relación diferente. Y allí hay que volver a la base del amor, y debemos considerar las expectativas que ambos tienen de esa nueva situación y comunicarlo abiertamente”.

Es el momento de las preguntas. ¿Es posible continuar la amistad? ¿Y si mi amig@ no siente lo mismo? “Evidentemente voy a sufrir”, dice Mónica. Y esto ocurre cuando las proyecciones de ambos son distintas. Yo te amo y te deseo, pero tú solo me ves como una amiga.

La coach advierte que “la decisión de hablar o no hablar no es sencilla porque la relación se pone en riesgo. No obstante, debemos considerar lo que realmente queremos, los sentimientos que tenemos y si deseamos algo formal o no”.

Cuando entre ambos surge la pregunta clásica de ‘qué somos’ es porque algo está pasando.

“La amistad es una forma de amor que tiene como base la confianza, y el respeto de las emociones. Si decides decir lo que sientes, es importante considerar que ambos pueden expresar cosas diferentes. Y aunque duela es importante respetar los sentimientos. Los amigos son parte importante de nuestra vida y están totalmente relacionados con nuestra felicidad, por ello debemos saber bien qué pasos damos”, comenta acertadamente Mónica.

Los amigos no se conocen todo el cuerpo II

Sugiere ponernos en el lugar del otro. Llevar el amor de amigos al siguiente paso obliga a reflexionar y pensar algo clave: “Al cuidar tus relaciones, te estarás cuidando tú, y cuidando tu felicidad”.

Por ello, destaca que “no podemos anular las emociones, y hay que saber transitar, y aprender que no puedes hacer nada si no eres correspondido, pero con empatía puedes entender aunque no aceptar. Al guiar tus emociones, cuidas tu felicidad”.

Con los amigos reímos, hablamos, compartimos y nos damos consejos. Perderlos no es una buena idea. Pero a veces el amor, el deseo y la soledad confunde, y nos sorprende.

Amigos no, por favor. Amigas no, por favor. Por favor.