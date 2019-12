El placer está en tus manos. La masturbación -inicialmente conocida como onanismo- es la manera más intima y natural que tienen las mujeres y los hombres para explorar su cuerpo y autosatisfacer sus deseos sexuales.

Si bien ha dejado de ser un tema 100% tabú, todavía -en algunos escenarios- es ajeno a ser abordado motivo por el cual se tejen algunas dudas sobre su práctica: ¿genera esterilidad?, ¿está mal hacerlo?, si lo hago siendo casada(o), ¿estoy siendo infiel?, ¿me volveré adicta(o)? Esta y otras inquietudes son reveladas en el siguiente listado.

¿Me provocará alguna enfermedad?

MENTIRA. A principios de 1900, se le atribuía como consecuencia a cualquier enfermedad que no se conocía: como esterilidad, impotencia sexual, pecas en la mano y granos en el rostro. Pero, según explica el psicólogo,magíster en psicología, Pedro Rondón, a partir de 1939, esto fue desestimado y, al contrario, se comenzó a usar la masturbación como una forma de terapia para mujeres que no podían lograr un orgasmo.

“Actualmente se usa para tratar la eyaculación precoz, la difusion eréctil, para el vaginismo, porque no tiene ni una desventaja... Otro mito es el clásico: te quedarás estéril porque los espermatozoides se mueren, no tiene absolutamente nada que ver”, comenta.

Masturbarse es solo cosa de hombres.

MENTIRA. No es corrector escandalizarse por oír que las mujeres se masturban y, en cambio, ver normal que un hombre lo haga. “La masturbación en hombres y mujeres se da por igual”, dice.

Le soy infiel a mi pareja si me masturbo.

MENTIRA. “La masturbación es una actividad individual, donde cada uno esta con uno mismo y generalmente es muy placentero porque no hay ningún tipo de presión”, dice Rondón. Agregó que tampoco debes sentirte ‘egoísta’ por autocomplacerte sin tu pareja, pues puede suceder que no van a ritmos parejos a la hora de conseguir un orgasmo.

Eso sí, todo bien siempre y cuando encuentres un equilibrio entre la masturbación y la relación sexual.

¿Puedo tomarme mi tiempo para hacerlo?

VERDAD. “Mientras más demoras, más disfrutas”, comenta el psicólogo. El tiempo para hacerlo es totalmente subjetivo. Puedes pasar las horas que desees explorando tu cuerpo hasta conseguir el orgasmo deseado. Rondón aconseja relajarte y hacerlo en un ambiente cómodo. Ojo, la frecuencia con la que lo hagas también es completamente subjetiva. También es válido usar motivación, como la pornografía.

¿Me puedo hacer daño en el intento?

MENTIRA. Esta actividad no debe ser tan brusca. Tener cuidado, delicado pero intensidad depende del gusto, pero siempre con cuidado. “Es permitido usar la ayuda de un juguete sexual. Siempre y cuando este sea de un material adecuado y esté previamente aseado. De este modo previenes enfermedades”, aconseja Rondón.

¿Genera adicción?

MENTIRA. “La adicción sexual es considerada como tal cuando una persona no estudia, no sale, no produce y solo está en su casa masturbándose”, sindica. De lo contrario, es totalmente normal. Ahora, si no se atreve a contactar con nadie y solo se masturba tiene un déficit de habilidades para cortejar. Esta condición no se considera adicción.