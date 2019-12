¿La envidia de muchos? Ángel Muñoz es un joven español de 25 años que disfruta de una vida que jamás imaginó. A su corta edad ya se convirtió en uno de los actores de la industria pornográfica más buscados en la web.

Como parte de su Resumen Anual 2019, PornHub informó el ranking de las 10 estrellas porno más buscadas por el género femenino. La compañía reveló el nombre de los profesionales de la industria con mayor cantidad de reproducciones por parte de las usuarias de su página.

El primer lugar en la nómina es de Lana Rhoades, retirada actriz pornográfica estadounidense, pero la sorpresa fue la segunda posición, que es ocupada por Jordi ‘El Niño Polla.

Además, según la información recopilada en el Resumen Anual, Jordi ‘El Niño Polla’ lidera el ranking de los actores porno con mayor cantidad búsquedas en la página, superando a otras estrellas veteranas de la industria como Johnny Sins, Rocco Sifreddi o Nacho Vidal.

EMPEZÓ COMO JUGANDO

Pero lo que muchos no saben es que su inicio en la industria empezó como jugando, tal como el mismo lo describe. “Un día estaba viendo una de las páginas amateur que me gustaban y vi que ofrecían realizar un casting de prueba. Mandé un mail con fotos y me quedé con la boca abierta cuando me llamaron”, contó Ángel a Código Nuevo.

Lo que no se había percatado es que la productora a la que envió el correo era, nada más y nada menos, que Brazzers, una de las más conocidas de la industria de películas para adultos.

Pero eso no fue todo, ya que contrario a lo que muchos piensan, el trabajo de actor pornográfico no se trata simplemente de tener sexo frente a la cámara, requiere de una serie de características que Ángel poseía.

Durante el casting, su pene en erección superó los 20 centímetros y se mantuvo firme el tiempo suficiente como para ser admitido en la industria. Y 24 horas después ya estaba filmando su primer trío.

CARA DE NIÑO

Pero lo que realmente llamó la atención de los que le realizaron el casting fue su rostro de niño y su aspecto extremadamente delgado, una apariencia peculiar en el mundo del porno.

“Estaba temblando, me daba mucha vergüenza quitarme la toalla al principio. Las diez primeras veces me moría de nervios, pero después, una vez metido en la escena, se me pasaba y empezaba a disfrutar”, revela.

Debido a su peculiar aspecto, Ángel fue bautizado en el cine para adultos como ‘Jordi, El Niño Polla’, en alusión a uno de sus principales atributos y el término que usan en España para este.

Ahora, Ángel gana diariamente entre US$600 a US$1,800 y su popularidad ha crecido como la espuma, principalmente entre las usuarias de Pornhub.